'Life in a day' 2020: YouTube khuyến khích hàng triệu người làm phim

Một tác phẩm được sinh ra từ hàng triệu câu chuyện xuyên biên giới, mọi màu da, ngôn ngữ... đang được YouTube phát triển mang tên Life in a day phiên bản 2020. Theo thông tin mà Deadline tiết lộ ngày 8.7 (giờ địa phương), YouTube khuyến khích tất cả mọi người (bao gồm Việt Nam) nếu có điều kiện, hãy tự quay phim chính mình chỉ trong một ngày duy nhất là ngày 25.7, rồi gửi phim đến ban tổ chức. YouTube và ê-kíp sẽ chắt lọc lại những thước phim đáng giá rồi chỉnh sửa thành một phim tài liệu dài, phản ánh sinh hoạt của mọi người trong vòng 24 giờ.

Dự án tham vọng này của YouTube có sự tham gia của hai nhà làm phim nổi tiếng là Kevin Macdonald và Ridley Scott. Đạo diễn Kevin Macdonald sẽ dựng bản phim hoàn chỉnh cuối cùng, còn cha đẻ của phim Võ sĩ giác đấu thì ngồi vào ghế sản xuất dự án. Bên cạnh các nhà làm phim trên, dự án Life in a day bản 2020 còn có ba nhà dựng phim, 30 người có trách nhiệm xem phim đồng thời kiêm luôn phần dịch ngôn ngữ gốc trong các bản phim đã gửi.

Các nhà phê bình điện ảnh ca ngợi hết lời Life in a day, bản phim ra mắt năm 2011

Life in a day 2020 là phần tiếp theo của phiên bản cùng tên ra đời cách nay một thập niên, cũng do chính Kevin Macdonald ngồi ghế chỉ đạo. Theo thông tin từ trang web của ban tổ chức cũng như được dẫn lại từ các trang khác, hồi tháng 7.2010, người dân từ 189 quốc gia đã gửi tổng cộng 80.000 thước phim với độ dài 4.500 giờ để tham gia. Sau khi xem xét và chỉnh sửa, bộ phim Life in a day bản hoàn chỉnh có thời lượng 90 phút, sau đó được chiếu trên YouTube và tại Liên hoan phim Sundance 2011. Đến hẹn lại lên, bản phim năm nay cũng sẽ được chiếu trên nền tảng này và ở Liên hoan phim Sundance 2021. Cả hai cột mốc sẽ đánh dấu YouTube lần lượt tròn 5 tuổi và 15 tuổi.