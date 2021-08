Lily James mất nhiều giờ để hóa trang thành 'bom sex' Pamela Anderson

Nữ diễn viên Anh Lily James (32 tuổi) phải trải qua “từ ba đến năm giờ làm tóc và trang điểm mỗi sáng”, chuyên gia trang điểm Barry Lee Moe nói với Variety .

Tuần trước, Lily James được phát hiện trên phim trường Pam&Tommy - bộ phim tập trung vào mối quan hệ của Pamela Anderson với Tommy Lee cùng câu chuyện về cuốn băng sex bị rò rỉ của cặp đôi Hollywood.

Trong một bức ảnh chụp từ phim trường, Lily James được nhìn thấy mặc một chiếc áo chẽn vải sa tanh màu đen, hở nút và chiếc quần đùi màu đen với mái tóc vàng bạch kim.

Lily James yêu cầu phải trang điểm thật giống Pamela Anderson ẢNH: PEOPLE

Lily James và Sebastian Stan vào vai Pamela Anderson (55 tuổi), Tommy Lee (59 tuổi). Ngay sau khi bộ phim Pam&Tommy do Craig Gillespie đạo diễn dựa theo kịch bản của Rob Siegel bắt đầu sản xuất vào mùa xuân năm nay, những bức ảnh đầu tiên về quá trình biến đổi của James-Stan thành Anderson-Lee được công bố. Phim sẽ được phát trực tuyến trên Hulu dự kiến khoảng tháng 2.2022.

Diễn viên, người mẫu Pamela Anderson kết hôn với Tommy Lee - một trong những người sáng lập ban nhạc đình đám Mötley Crüe - trên một bãi biển ở Mexico vào năm 1995 sau khi hẹn hò chỉ... bốn ngày. Cặp đôi ly hôn năm 1998, có hai con trai Brandon (25 tuổi) và Dylan (23 tuổi).

Pamela Anderson-Tommy Lee trở thành tâm điểm của một vụ scandal khi đoạn băng sex dài gần một giờ đồng hồ của cặp đôi này bị một cựu nhân viên bất mãn đánh cắp từ két sắt.

Lily James và Sebastian Stan trong phim Pam&Tommy ẢNH: PEOPLE

Seth Rogen xuất hiện trong phim Pam&Tommy với vai diễn người đàn ông đã đánh cắp cuốn băng. Anh cũng là nhà sản xuất cùng với đối tác Evan Goldberg.

Trong khi Pamela Anderson lẫn Tommy Lee chưa đưa ra bình luận nào về dự án này, người bạn thân của Anderson là nữ danh ca Courtney Love đã chỉ trích đoàn phim Pam&Tommy. Courtney Love (57 tuổi) viết trên Facebook nhưng hiện đã bị xóa: “Tôi thấy phim này thật là... quá đáng”.

Lily James bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp với vai Ethel Brown trong phim Just William của kênh BBC năm 2010. Trong năm 2011 và 2012, cô nhận được những đánh giá nồng nhiệt trong một số bộ phim truyền hình ở Anh. Lily James xuất hiện trong các bộ phim của Hollywood từ năm 2012, với vai diễn trong hàng loạt phim: Wrath of the Titans, Fast Girls, Baby Driver…