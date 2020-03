Lisa (Black Pink) gây sốt khi sang Trung Quốc làm huấn luyện show sống còn

Tham gia chương trình sống còn Thanh xuân có bạn 2 020 của Trung Quốc , Lisa đảm nhận vai trò huấn luyện viên vũ đạo. Và trong tập 1 phát sóng tối 12.3, cô đã có dịp khoe khả năng nhảy múa thần sầu trong tiết mục tự giới thiệu bản thân.

Trên nền nhạc In The Name of Love (Martin Garrix, Bebe Rexha) và Attention (Charlie Puth), người đẹp cho thấy loạt động tác dứt khoát quyến rũ, thần thái tự tin và cool ngầu cùng vóc dáng thon thả. Phía dưới, dàn huấn luyện viên còn lại và các thí sinh không giấu được sự phấn khích. Một số cô gái còn hú hét theo từng bước nhảy của Lisa.

Màn biểu diễn đầy thần thái của Lisa ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tuy nhiên, lúc ngồi lên ghế huấn luyện viên và đưa ra nhận xét cho những thực tập sinh, thành viên nhóm Black Pink lại gây sốt với biểu cảm đáng yêu, khác hoàn toàn hình tượng sang chảnh khi ở sân khấu.

Những đoạn video về nét mặt và hành động dễ thương của Lisa được khán giả chia sẻ rầm rộ, replay liên tục. Tính đến trưa 13.3, các clip biểu cảm của nữ ca sĩ Kpop thu hút hàng triệu lượt xem. Từ khóa Lisa quá đáng yêu còn nằm top tìm kiếm hàng đầu trên mạng xã hội Weibo. Bên cạnh đó, gà cưng nhà YG còn được lòng người xem Trung Quốc vì sự thân thiện của mình.

Những biểu cảm đáng yêu của giọng ca sinh năm 1997 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Được biết, Lisa là thần tượng Kpop đầu tiên Trung tiến trong năm 2020 với việc góp mặt trong Thanh xuân có bạn. Theo dự đoán của fan, sau dịch Covid-19 , sẽ có thêm nhiều sao Hàn sang Trung Quốc làm việc.

Ngoài Lisa, ba cố vấn còn lại trong Thanh xuân có bạn 2020 là Ella, Jony J và Thái Từ Khôn.