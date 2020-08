Live show của ca sĩ xứ Đài Châu Hưng Triết ‘cháy’ vé giữa mùa dịch

Theo tờ South China Morning Post ngày 21.8, live show của nam ca sĩ Châu Hưng Triết vừa diễn ra vào cuối tuần trước ở Đài Bắc đã cho thế giới thấy việc tổ chức show diễn giữa mùa dịch Covid-19 như thế nào, ban tổ chức và khán giả phải vất vả ra sao để sự kiện âm nhạc diễn ra suôn sẻ.

Châu Hưng Triết tổ chức live show ở nhà thi đấu trong nhà Đài Bắc, biểu diễn những ca khúc nổi tiếng trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả phía sau những chiếc khẩu trang. Giữa các bài hát, Châu Hưng Triết đến gần khán giả, giao lưu với người hâm mộ.

Khán giả phải đeo khẩu trang thưởng thức live show

Đài Loan đã dỡ bỏ quy định hạn chế tụ tập đông người nơi công cộng sau khi không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 nào trong suốt 8 tuần qua. Tuy nhiên, danh sách hướng dẫn do cơ quan y tế địa phương giao cho nhóm quản lý của nam ca sĩ Châu Hưng Triết rất dài, nhất là trong lúc dịch bệnh vẫn phức tạp ở nhiều nước.

Châu Hưng Triết tổ chức live show ở nhà thi đấu trong nhà Đài Bắc Ảnh: SCMP

Trước khi khán giả bước vào địa điểm tổ chức live show âm nhạc, họ phải trải qua vòng kiểm tra sức khỏe, bao gồm đo nhiệt độ. Những ai thân nhiệt cao hơn 37,5 độ C đều bị từ chối vào cửa. Nước sát khuẩn và khẩu trang được chuẩn bị đầy đủ. Mọi người phải mang khẩu trang suốt buổi diễn, phải sát khuẩn thường xuyên. Ngoài ra, khán giả phải xuất trình thẻ căn cước, nhập thông tin cá nhân vào trang web chính phủ để nhận mã QR, dễ bề liên hệ, theo dõi sau này.

Giữa các bài hát, Châu Hưng Triết đến gần khán giả để giao lưu Ảnh: TIME

Công ty quản lý của Châu Hưng Triết đặt hơn 40.000 khẩu trang cho cả 4 buổi diễn. Mặc dù phải thực hiện nhiều công đoạn để xem ca nhạc so với bình thường nhưng hơn 42.000 vé cho 4 buổi diễn bán sạch trong vòng 15 phút sau khi mở bán. Dường như khán giả đã quá mong mỏi được trở lại cuộc sống bình thường, được thưởng thức âm nhạc sau thời gian dài ảm đạm vì dịch Covid-19. Châu Hưng Triết cho biết: "Chúng tôi là những người đầu tiên tổ chức live show trong thời điểm này nên chuẩn bị kỹ càng và cẩn thận. May mắn, mọi chuyện diễn ra rất tốt, đúng như kỳ vọng của tôi".

Khán giả phải đo nhiệt độ, điền thông tin, mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi tham gia live show của Châu Hưng Triết Ảnh: TIME

Châu Hưng Triết (25 tuổi) nổi tiếng với những ca khúc ballad như How Have You Been và Let's Not Be Friends in The Future. Anh sinh ra và lớn lên ở Đài Loan, sau đó chuyển đến thành phố Boston (Mỹ), rồi quay trở lại Đài Loan vào năm 18 tuổi. Nguồn cảm hứng sáng tác của Châu Hưng Triết đến từ phim truyền hình, kinh nghiệm bản thân hoặc từ những người bạn, theo Sina.

Album đầu tay My Way to Love (2014) đã đưa Châu Hưng Triết trở thành một trong những ca sĩ ballad nổi tiếng trong làng âm nhạc xứ Đài, về sau được truyền thông địa phương mệnh danh là “ông hoàng thất tình”. Album thứ 5 của Châu Hưng Triết có tên When We Were Young, ra mắt hồi tháng 1, tiết lộ góc khuất trong tâm hồn của nam ca sĩ.