Loạt phim trực tuyến đáng xem tháng 5

Trong trailer tung ra gần đây, đội quân xác sống “tiến hóa”, thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn và đặc biệt là được điều hành một cách đầy quy củ. Điều này trở thành một thách thức lớn chưa từng thấy mà Scott Ward và bạn đồng hành của anh không ngờ tới. Số tiền trăm triệu USD không còn là mục tiêu của họ nữa mà thay vào đó là việc làm tất cả để sống sót. Army of the Dead quy tụ nhiều ngôi sao như Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada…

Ngoài ra, trong tháng 5 này còn có những bộ phim đáng chú ý như Jupiter’s Legacy (Di Sản Mộc tinh), chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên. Trong phim, Sheldon Sampson (Josh Duhamel thủ vai) – thủ lĩnh huyền thoại của nhóm siêu anh hùng Union, anh được biết đến với cái tên The Utopian. Sau sự nghiệp lẫy lừng vào thập niên 30, giờ đây Sheldon phải vật lộn để thích nghi với cuộc sống hiện đại cũng như tìm cách để duy trì sự nghiệp của mình. Vợ của Sheldon là Grace Sampson (Leslie Bibb đóng) – một trong những nữ anh hùng mạnh nhất hành tinh và là chỗ dựa vững chắc cho Sheldon. Sau gần một thế kỷ chiến đấu bảo vệ thế giới, họ quyết định đã đến lúc phải “về hưu” và chuyển giao trọng trách cao cả đó cho hậu duệ của mình. Thế nhưng những đứa con lại không màng đến.

Đến với Oxygen, người xem sẽ dõi theo câu chuyện người phụ nữ thức dậy trong nhà đông lạnh hoàn toàn mất trí nhớ. Tỉnh dậy trong một buồng kín với không một chút trí nhớ, Liz bàng hoàng nhận ra cô đang chạy đua với thời gian để giành giật sự sống khi lượng oxy ngày một giảm. Nhờ vào các thiết bị hỗ trợ, Liz tìm hiểu về thân thế cũng như thực hiện yêu cầu của một người phụ nữ bí ẩn để được an toàn.

Ngoài các phim trực tuyến nêu trên, bộ phim giật gân The Woman in the Window (Bí mật bên kia khung cửa) với sự tham gia của Amy Adams cũng khiến không ít người chờ mong. Nhất là sau thông tin khán giả thất vọng trong buổi chiếu thử hồi năm 2020 khiến nhà sản xuất phải rót thêm kinh phí để The Woman in the Window quay lại một số cảnh. Trong The Woman in the Window, Amy Adams vào vai Anna Fox, nhà tâm lý học trẻ em sống một thân một mình ở ngoại ô New York . Nỗi sợ hãi ra khỏi nhà đã khiến cô bị chia cắt với chồng và con gái. Anna Fox dành cả ngày để xem những bộ phim cổ điển và tương tác với thế giới bên ngoài qua không gian mạng.