Loạt sao Mỹ bàng hoàng sau khi sống sót từ cơn lốc xoáy ở Tennessee

Xuất hiện trong chương trình Today cách đây ít giờ, Carrie Underwood chia sẻ rằng chồng và hai con nhỏ của cô may mắn không nằm trong số những người thương vong vì cơn lốc xoáy ở Nashville. Nữ ca sĩ nhạc đồng quê kể lại rằng khoảng 2 giờ sáng, chồng cô - Mike Fisher đã lên lầu, vội tóm lấy hai con: Isaiah (5 tuổi) và Jacob (13 tháng tuổi) rồi nhanh chóng đưa chúng xuống nơi trú ẩn an toàn. Nữ ca sĩ cho biết mọi người vội vàng, hoảng loạn đến mức gần như đang khóc. “2 giờ sáng, mọi thứ đều loạn hết cả lên, thật đáng sợ”, giọng ca 36 tuổi kể lại. Bà mẹ hai con sau đó nhắn tin cho bạn bè, người thân để chắc rằng họ đang được an toàn đồng thời cập nhật tình hình của mình để người hâm mộ bớt hoang mang, lo lắng.

Chồng con của Carrie Underwood may mắn thoát nạn vì trú ẩn kịp thời Ảnh: Instagram NV

Nữ ca sĩ nổi tiếng Kacey Musgraves cũng nhanh chóng thông báo sự an toàn của cô trên Twitter đồng thời đề cập đến kế hoạch giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi cơn lốc dữ dội vừa qua. “Tôi và gia đình hiện đã an toàn nhưng nhiều người khác lại không có được may mắn như vậy. Cách đây 1 tháng, chúng tôi đã sống ngay tại khu vực bị tàn phá nặng nề nhất…”, giọng ca từng đoạt giải Grammy chia sẻ. Cô cũng cho biết bản thân rất lo lắng khi nghe về những con số thương vong đồng thời ngôi sao này hứa hẹn rằng sẽ giúp đỡ những người gặp nạn bằng mọi cách có thể.

Trên trang Instagram có hơn 2 triệu người theo dõi, nam ca sĩ Dierks Bentley chia sẻ video về cơn lốc xoáy cùng những hình ảnh hoang tàn của thành phố Nashville sau khi trận thiên tai dữ dội kể trên ghé qua. “Tôi và Austin Stephens đã ngang qua khu vực này tầm 11 giờ 30 tối qua, trong chuyến bay từ Los Angeles trở về. Thật mừng khi chúng tôi đã hạ cánh sớm. Sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu chúng tôi hạ cánh 1 tiếng sau đó… Đó chính là khu vực đã xuất hiện lốc xoáy, rất nhiều người mất đi nhà cửa của họ, bao gồm tay trống của chúng tôi…”.

Dierks Bentley may mắn đáp máy bay về sớm trước giờ cơ lốc xoáy càn quét Nashville Ảnh: Instagram NV

Nữ nhạc sĩ lừng danh Dolly Parton, người cũng đang sống tại thành phố Nashville đăng tải dòng trạng thái thông báo rằng bà vẫn ổn đồng thời nhắn gửi với những người kém may mắn rằng bà luôn ở bên họ. “Chúng ta đã chịu rất nhiều thiệt hại trong khu vực của mình. Tôi biết rằng rất nhiều nơi của Nashville đã bị tàn phá bởi cơn lốc xoáy này và tôi chỉ muốn tất cả các bạn biết rằng tất cả chúng tôi sẽ luôn đồng hành với các bạn. Hy vọng gia đình các bạn đều bình an và nhà cửa sẽ sớm được sửa chữa, đưa ánh sáng trở lại gia đình các bạn”, nghệ sĩ 74 tuổi cho biết. Bà cũng nhắn nhủ thêm: “Tôi chỉ muốn các bạn biết rằng vẫn có rất nhiều người đang hướng về các bạn, chúng tôi yêu các bạn và rất lấy làm tiếc vì những gì xảy ra với tất cả mọi người”.

Trên Instagram cá nhân, nữ ca sĩ Maren Morris chia sẻ ảnh chụp một tòa nhà gần như bị san bằng bởi trận lốc xoáy dữ dội cùng khung cảnh cả khu vực tối đen vì mất điện. Dù xung quanh bị tàn phá nặng nề, giọng ca sinh năm 1990 trấn an fan rằng hiện cô đã an toàn. “Chỉ còn một chút xíu khoảng cách nữa thôi, căn hộ của tôi đã bị cơn lốc xoáy phá hủy. Tôi trống rỗng khi thấy những gì mà nó đã gây ra cho thành phố tươi đẹp của mình”, ngôi sao 9X kể lại. Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ nỗi xót xa khi nghĩ về những gia đình bị mất người thân và mái nhà quen thuộc của họ sau trận thiên tai bất ngờ này. Khung cảnh hoang tàn, đổ nát gần nhà Maren Morris ở Nashville Ảnh: Instagram NV

“Tôi và cả gia đình đều an toàn và khỏe mạnh nhưng cơn lốc đã để lại những thiệt hại khủng khiếp cho thành phố xinh đẹp này. Cuộc sống của vài người đã kết thúc, nhiều nhà cửa, trường học, doanh nghiệp bị phá hủy. Xin gửi trái tim và lời cầu nguyện đến những người đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ cùng hành động và rồi Nashville sẽ vươn dậy từ những đổ nát”, nam diễn viên - ca sĩ Charles Esten bộc bạch.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như: Charlie Daniels, John Rich, Cassadee Pope… cũng thông báo rằng họ đã bình an vô sự đồng thời bày tỏ sự lo lắng, hoang mang và gửi lời chia buồn đến những cư dân thành phố mất nhà, mất người thân và những người đồng hương đang vật vờ vì cuộc sống bình yên hằng ngày bị đảo lộn. Hàng loạt nghệ sĩ khắp nước Mỹ, công chúng trong nước cũng đều hướng về bang Tennessee bằng những lời cầu nguyện, kêu gọi ủng hộ và chung tay đóng góp để giúp người dân địa phương vượt qua cơn nguy khốn.

Cơn lốc xoáy hôm 3.3 tàn phá thành phố Nashville nặng nề Ảnh: Reuters

Theo Fox News, trận lốc xoáy kinh hoàng đã càn quét thành phố Nashville, bang Tennessee và khu vực lân cận vào hôm 3.3 (giờ địa phương). Trận thiên tai khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương, hệ thống cơ sở hạ tầng bị đánh sập, hàng chục nghìn hộ gia đình phải chịu cảnh mất điện. Hiện số người thương vong chưa được xác định chính xác bởi công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Sự việc kinh hoàng này khiến thống đốc Bill Lee phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang. Trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ: “Cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá của cơn lốc xoáy tại Tennessee. Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát những diễn biến mới nhất. Chính quyền Hoa Kỳ sẽ luôn đồng hành cùng với bạn trong suốt khoảng thời gian khó khăn này”.