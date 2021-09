Loạt sao quốc tế diện thiết kế Công Trí dự sự kiện lớn

Nữ diễn viên Rebecca Ferguson, tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto 2021 ngày 11.9, đã lựa chọn mẫu đầm trong bộ sưu tập CONG TRI Thu Đông 2021. Rebecca Ferguson là ngôi sao hàng đầu Hollywood nổi lên từ vai "đả nữ" sau series Mission: Impossible (Điệp vụ bất khả thi). Rebecca Ferguson cùng đoàn phim đến Liên hoan phim (từ ngày 9 đến 18.9) để quảng bá tác phẩm Dune do cô đóng cùng Timothée Chalamet, Zendaya.

Rebecca Ferguson - diễn viên Thụy Điển - mặc váy Công Trí lên thảm đỏ Liên hoan phim Toronto hôm 11.9 Ảnh: NSCC

Trên nền chất liệu vải tơ tằm, nhà thiết kế Công Trí dựng phom váy bất đối xứng, kết hợp chi tiết cut-out táo bạo; phần tùng váy rút nhún tạo độ xòe thướt tha và uyển chuyển. Mẫu thiết kế được thực hiện trong khoảng thời gian 60 tiếng.

Nữ diễn viên Gabrielle Union lựa chọn một thiết kế trong bộ sưu tập CONG TRI Thu Đông 2021 xuất hiện tại tiệc kỷ niệm ngày cưới hôm 3.9. Gabrielle Union nổi tiếng với loạt vai diễn trong các bộ phim The Brothers, Deliver Us from Eva, Being Mary Jane, Breakin’ All the Rules… và nhận được nhiều đề cử và giải thưởng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Năm 2020, cô nằm trong top 100 người có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới của tạp chí Time.

Nữ diễn viên Gabrielle Union lựa chọn một thiết kế trong bộ sưu tập CONG TRI Thu Đông 2021 Ảnh: NSCC

Mẫu thiết kế được làm bằng chất liệu vải chiffon tơ tằm, xử lý trong vòng 40 tiếng. Nhà thiết kế Công Trí sử dụng kỹ thuật drapping để tạo phom dáng cho mẫu thiết kế. Gabrielle Union là một gương mặt quen thuộc của thương hiệu. Đây là lần thứ ba cô lựa chọn một sản phẩm của Công Trí để xuất hiện trước công chúng.

Nữ ca sĩ Jennifer Hudson xuất hiện trên tạp chí Ebony số tháng 9.2021 trong một thiết kế thuộc bộ sưu tập CONG TRI Thu Đông 2021. Jennifer Hudson là một minh tinh của Hollywood với nhiều thành tựu đáng nể. Từ bàn đạp American Idol, cô được giới âm nhạc ghi nhận chất giọng khoẻ khoắn ấn tượng. Trong sự nghiệp của mình, cô từng giành giải Grammy cho album đầu tay Jennifer Hudson, cùng loạt hit All Dressed in Love, Spotlight, If this isn’t love… Bên cạnh đó, vai diễn Effie trong bộ phim Dream Girls cũng là cột mốc đưa Jennifer Hudson lên đỉnh cao danh vọng: cô đạt giải Quả cầu vàng, SAG và đặc biệt là tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Nữ ca sĩ Jennifer Hudson diện trang phục Công Trí xuất hiện trên tạp chí Ebony số tháng 9.2021 Ảnh: NSCC

Sáng tạo thể hiện kỹ thuật đỉnh cao của đội ngũ nhà mốt CONG TRI trong việc làm mới chất liệu. Thay vì dùng sợ dây có sẵn, nhà mốt đã dùng vải lộn ngược lại, sau đó áp dụng kỹ thuật may thêu để tạo thành sợi dây mới, rồi tiếp tục chạy trên nền vải để tạo ra một lớp bề mặt chất liệu khác. Điểm nhấn của chiếc đầm là phần vai cách điệu, tạo cảm giác ấn tượng phá cách.

Nữ ca sĩ Lorde chọn đầm Công Trí cho show diễn cuối tháng 8 Ảnh: NSCC

Nữ ca sĩ Lorde, trong lần biểu diễn tại chương trình The Late Late Show With James Corden hồi cuối tháng 8 vừa qua, thể hiện vẻ đẹp thanh lịch trong một chiếc đầm đan móc của CONG TRI Thu Đông 2021. Kỹ thuật này được áp dụng trên mẫu đầm ôm sát cơ thể, như muốn khoe trọn làn da và đường cong tuyệt đẹp của người phụ nữ, nhưng đồng thời vẫn thể hiện sự thanh lịch, đẳng cấp.

Nữ ca sĩ Becky G lựa chọn một chiếc đầm thuộc bộ sưu tập CONG TRI Xuân Hè 2021 khi tham dự Lễ trao giải Premios Juventud 2021. Trong khuôn khổ sự kiện, Becky G đã chiến thắng ấn tượng với hai hạng mục là Ayudando A Sus Fans Award và Girl Power Award. Becky G bắt đầu sự nghiệp từ 2008 và được biết đến với nhiều đề cử, giải thưởng trong sự nghiệp, có thể kể đến như: ca khúc Mayores lọt top 3 Billboard Hot Latin Songs và của nhiều BXH tại Tây Ban Nha, Chile, El Salvador, Ecuador; hay ca khúc Sin Pijama lọt top 5 BXH Hot Latin Songs và giành vị trí số 1 tại Tây Ban Nha… Becky G đồng thời thể hiện mình là nghệ sĩ đa tài trong các vai trò sáng tác, diễn xuất, dành được sự mến mộ của đông đảo công chúng.

Nữ ca sĩ Becky G lựa chọn một chiếc đầm thuộc bộ sưu tập CONG TRI Xuân Hè 2021 khi tham dự Lễ trao giải Premios Juventud 2021 Ảnh: NSCC

Thiết kế được áp dụng kỹ thuật thêu đính nhằm tạo họa tiết da động vật, kết hợp cùng chi tiết cut-out ở bên hông để thêm phần ấn tượng. Trước đó, Becky G cũng đã 2 lần lựa chọn thiết kế của nhà thiết kế Công Trí để xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của mình.