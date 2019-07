Loạt sao Việt bị trộm đột nhập vào nhà, 'cuỗm' hàng tỉ đồng

Nhật Kim Anh

Mới đây, biệt thự của Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập và lấy mất tài sản giá trị 5 tỉ đồng. Theo thông tin được chia sẻ, ngày 14.7, giọng ca Lâu đài cát trong quá trình di chuyển từ Cần Thơ về TP.HCM đã kiểm tra camera và phát hiện hai két sắt trong phòng ngủ bị phá. Về đến nhà, cô kiểm tra thì nhiều tài sản gồm vàng, nhẫn, kim cương… trị giá 5 tỉ đồng bị lấy mất. Nhật Kim Anh đã hủy toàn bộ công việc riêng để lên công an trình báo sự việc, phục vụ công tác điều tra.

Nhật Kim Anh mất khoảng 5 tỉ khi trộm đột nhập căn biệt thự Ảnh: TL

Nhật Kim Anh cho biết từ đầu năm đến giờ cô gặp nhiều vận xui và tiết lộ đây là số tiền tích góp nhiều năm của mình. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ: “Rất xin lỗi các bầu show vì vừa qua Kim Anh hủy hàng loạt các công việc để lo vụ trộm đột nhập vào nhà. Kim Anh phải làm việc với cơ quan chức năng. Rất mong anh chị thông cảm cho sự cố này mà Kim Anh không đúng hẹn". Đồng thời, nữ ca sĩ chia sẻ đoạn clip trích xuất từ camera và nhờ người hâm mộ chia sẻ để sớm tìm ra thủ phạm.

Minh Hằng

Trước Nhật Kim Anh, nhiều sao Việt cũng từng một phen khốn khổ vì bị trộm đột nhập vào nhà và mất nhiều tài sản giá trị. Hồi tháng 12.2015, ca sĩ Minh Hằng cùng người nhà đi công chuyện khi về thì phát hiện căn biệt thự 3 tầng lầu ở quận 2 bị trộm đột nhập và lấy tài sản trị giá 1,6 tỉ đồng. Theo khai báo ban đầu, tài sản bị mất bao gồm: 1 giỏ xách trị giá 30.000 USD, 1 đồng hồ đeo tay 25.000 USD, 1 nhẫn có đính kim cương và 400 triệu đồng tiền mặt.

Đăng Khôi

Dù căn nhà của Đăng Khôi nằm ở vị trí có an ninh tốt, đối diện chốt dân phòng nhưng vẫn bị trộm đột nhập và lấy đi nhiều tài sản trị giá 800 triệu đồng vào năm 2016. Nam ca sĩ cho biết chiều mùng 1 Tết, anh và gia đình có việc ra khỏi nhà. Đến khoảng 8 giờ tối trở về thì phát hiện đồ đạc bị lục tung, két sắt bị phá. Đăng Khôi cho biết số tiền 800 triệu anh định mang sang Singapore chữa bệnh cho mẹ vì trước đó nam ca sĩ không có thói quen để nhiều tiền trong nhà.

Đăng Khôi hoang mang khi trộm "cả gan" vào nhà dù được canh giữ nghiêm ngặt Ảnh: TL

"Trong 3 ngày (28, 29, mùng 1 tết) quanh khu tôi ở quận 7 có ba nhà bị trộm. Qua quan sát camera ghi hình, trộm vào nhà tôi như chốn không người, bình tĩnh phá các lớp bảo vệ, lục tung nhà, tìm tài sản và đục két sắt...", Đăng Khôi chia sẻ khi đó.

Khánh Thi

Hồi năm 2015, Khánh Thi đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về việc bị trộm “ghé thăm" và lấy sạch tiền cùng một số nữ trang. Cô viết: “Nhà mất trộm, giờ mới biết lý do cả nhà đứng đường đêm do ổ khóa bị hóc không phải do mẹ khóa chệch mà do trộm nó khóa chệch. Tức là anh chị trộm vào nhà cuỗm sạch tiền của mẹ và ít đồ nữ trang, rồi lấy luôn chìa khóa".

“Mẹ thì giờ này loạn lên, cứ nghĩ lung tung, khổ. Nói chung mất rồi là mất, công sức vất vả bấy lâu. Đâu dám kêu, nó xui là vậy. Đúng thời điểm loạn nhân tình thế thái, chó cắn áo rách", cô viết thêm.

Mỹ Linh

Năm 2015, nhà ca sĩ Mỹ Linh cũng bị trộm đột nhập nhưng may mắn cô phát hiện. Cụ thể, sau khi lấy một số tài sản, một trong hai tên trộm quay lại phòng ngủ của nữ ca sĩ lấy được thêm 62 USD thì bị cô phát hiện. Lập tức, tên trộm giật mình bỏ chạy, chỉ kịp mang theo một chiếc máy tính. Sau đó, danh tính kẻ trộm cũng bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Theo Mỹ Linh, bình thường gia đình cô vẫn thả 7 chú chó cho chúng chạy rong và hệ thống chuông báo động cũng được bật 24/24. Tuy nhiên, vì trời mưa nên cô cho ngắt. “May là hôm đó tôi cho nhốt 7 con chó lại không thì chắc chắn hai tên trộm sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Bình thường nhà tôi đâu dễ vào nếu không có người nhà đón tiếp”, Mỹ Linh nói.

Ngô Quang Hải

Căn nhà của đạo diễn Ngô Quang Hải từng bị trộm đột nhập và lấy tài sản trị giá gần 2 tỉ đồng Ảnh: TL

Năm 2012, nhà của đạo diễn Ngô Quang Hải bị trộm "ghé thăm" và cuỗm đi số tài sản trị giá gần 2 tỉ đồng. Cụ thể, bọn trộm đã phá két sắt lấy đi 22.500 USD và 390 triệu đồng tiền mặt kèm theo những vật dụng liên quan đến làm phim như máy ảnh, laptop và một chiếc xe máy. Số tiền này được anh rút về để chuẩn bị mua chiếc xe địa hình phục vụ cho việc chọn cảnh trong các bộ phim của mình.