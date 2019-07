“Lời thì thầm” của 3 người con gái quan thượng thư triều Nguyễn

Bà Phan Thanh Hảo cũng cho hay, tại Mỹ, gia đình vừa tìm được khoảng 140 phút phim tư liệu do Tổng đốc Võ Chuẩn nhờ người quay những năm 1934 - 1940 ghi lại hình ảnh của vua Bảo Đại, Nam Phương hoàng hậu, Tổng đốc Võ Chuẩn cùng gia đình, cũng như hình ảnh đời sống sinh hoạt của người dân, những khu chợ, lăng mộ, lễ hội... tại Huế, Kon Tum (thời kỳ ông Võ Chuẩn làm quản đạo). Đây là những hình ảnh quý hiếm do chính người VN quay. Tuy nhiên, do chỉ có hình mà không có tiếng, cũng như không có thông tin kèm theo, nên những thước phim này đang được chuyển sang Pháp để chắp nối cùng những tư liệu lịch sử. Dự kiến, một phần trong những thước phim này sẽ được dựng lại có tựa đề Viên quan trong bóng tối, lần đầu tiên được công bố vào tháng 9 tới tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội)