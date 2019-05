Lộng lẫy thời trang thảm đỏ Cannes

Dường như tất cả đều bừng sáng lên khi Elle Fanning, nữ giám khảo trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Cannes, ngôi sao của chương trình lễ hội Nghệ thuật thứ 7 Pháp xuất hiện trong chiếc váy cape màu vàng hoàng yến sang trọng và thanh lịch với áo choàng thêu pansy, một tuyệt phẩm nhà Gucci thiết kế riêng cho cô. Kèm thêm thắt lưng Dior và chiếc mũ rộng vành che một phần gương mặt, bộ phim Once Upon a Time in Hollywood do Quentin Tarantino đạo diễn với sự tham gia của hai gương mặt gạo cội Leonardo DiCaprio và Brad Pitt trong buổi chiếu ra mắt LHP như đang được Elle Fanning diễn xuất minh họa thật kinh điển, thật sống động.

Ảnh: Getty Images Cannes 2019 ngoài đặc trưng của một Liên hoan phim uy tín, còn là nơi thời trang được phô diễn đa dạng và lộng lẫy

Mỗi ngày của Cannes 2019 đi qua với sự hiện diện của các ngôi sao hạng A Hollywood cùng dàn siêu mẫu nóng bỏng đều giúp người ta vỡ lẽ một điều, thảm đỏ dù đã có tính thương mại hóa, nhưng bản chất của nó vẫn là đại sân khấu của thời trang. LHP ở nước Pháp ngày càng được cho là phóng khoáng, thậm chí là phóng túng, hơn các LHP khác như Berlin, Venice hoặc cả Oscar. Bên cạnh những góc khuất, các lời xầm xì về sự hiện diện của dàn khách mời vô danh chi hàng nghìn USD cho vài phút thảm đỏ hoặc các trò lố đầy ngán ngẩm hay ăn mặc phản cảm, lố lăng, ở Cannes 2019 vẫn lóe sáng những điểm đặc trưng của một LHP uy tín, từ chất lượng phim đoạt giải đến lời nhận định của giới chuyên môn “thời trang thảm đỏ của Cannes đẹp hơn nhiều so với Met Gala hay giải Oscar”. Không tính vài nhóm người trông ngớ ngẩn lố lăng, cơ bản tại lễ hội điện ảnh quốc tế ở Pháp không thiếu những ngày đêm sinh động như truyện thần tiên, gợi nhớ về cô bé Lọ Lem và chiếc giày thủy tinh, tất cả cũng đều nhờ… thời trang.

Met Gala càng ngày càng quá tính toán, Oscar - nếu không có thời trang nam với phong thái lịch lãm và đầy nam tính gỡ gạc chút đỉnh - có lẽ cũng bị cho là “chán tới cổ”. Thứ chất lượng mà sắc màu thời trang mang lại ở thảm đỏ may ra giờ chỉ còn Cannes giữ lại. Thế nên, khán giả mới được thấy nữ diễn viên kiêm ca sĩ Charlotte Gainsbourg sảng khoái như đang tung tăng dưới nắng hè trong tâm thế “diện sao cũng được, tôi cũng mặc đủ quần áo mà” với váy chéo hoa văn sọc ngựa vằn của Saint Laurent. Cannes 2019 còn là sàn catwalk cho Helen Mirren phối bộ váy kinh điển màu than tím chạy chỉ vàng của Elie Saab với… mái tóc hồng. Rồi có cả Dakota Fanning tinh khôi mặc đầm couture trần vai của Armani, cùng so sắc với người vừa chiến thắng Oscar, Julianne Moore. Nữ minh tinh lão làng đẹp rực rỡ trong bộ váy lụa đính cầu vai bằng chiffon màu xanh ngọc lục bảo thương hiệu Dior, đeo trang sức cùng màu của Chopard. Đó là chưa kể thân hình đồng hồ cát tuyệt đẹp của mỹ nhân Latin, Eva Longoria, khoe vẻ đẹp nóng bỏng trong chiếc đầm hở vai phiên bản giới hạn của Alberta Ferretti. Thiên thần Victoria's Secret Izabel Goulart như cũng trở thành minh tinh điện ảnh khi diện một chiếc đầm sequin màu trái mâm xôi khoét sâu táo bạo của Etro. Đặc biệt, khác với những LHP khác là Cannes 2019 này có rất nhiều…. quần: Léa Seydoux mặc quần Vuitton, Margot Robbie chọn quần hai ống của Chanel nhưng đính nhiều sequin...

Ảnh: Getty Image Liên hoan phim nhưng là cơ hội để các diễn viên thể hiện phong cách thời trang sang trọng

Liên tiếp vài ngày sau, thảm đỏ LHP Cannes lại như kính vạn hoa biến hóa phong cách với các kiểu phối thật phóng khoáng. Cotillard xuất hiện trong một áo crop top đi kèm quần soóc, rồi những trang phục mang tiếng dạ hội nhưng lại không còn thuần tính truyền thống nữa. Điều này cũng đã chứng minh một thứ gì đó khác lạ của trang phục gọi là dạ hội ở Cannes: đôi khi đó là đầm kinh điển, đôi khi lại như đồ hóa trang dị kỳ. Đây xem chừng quả thực là một xu hướng của riêng LHP nước Pháp, một sự kiện nay đã mang tính lễ hội festival nhiều hơn bối cảnh “liên hoan điện ảnh”, càng cho thấy rõ sự đậm đà của hai tính chất thoải mái và mạo hiểm trong ăn mặc.

Thời trang thảm đỏ của Cannes có vẻ đang tăng độ decibel cho tiếng nói nữ quyền! Lễ lạc của phim ảnh, qua nhiều cơ hội, được sử dụng như một diễn đàn để khẳng định sự bình đẳng và độc lập của giới này. Nhà tạo mẫu Karla Welch cho rằng Cannes đang cung cấp nhiều dịp may để thời trang xuất hiện, không chỉ trong từng buổi chiếu ra mắt phim, mà trong cả các shoot ảnh chụp ban ngày, cũng như tại không ít bữa tiệc được các thương hiệu kim hoàn hào phóng như Vanity Fair và Chopard bảo trợ, khoản đãi. Ngay cả đến thành viên ban giám khảo như Elle Fanning mà cũng phải cần đến cả chục bộ trang phục khác nhau cho cả tuần lễ hội cho nhu cầu ăn mặc đẹp, sang và độc mà những nhân vật được phát hiện tài năng, được ký kết hợp đồng hoặc đang có tiếng vang qua phim công chiếu... Trang phục thời trang ở Cannes 2019, dù là bỏ tiền ra mua, đi mượn hay được nhãn hàng tài trợ, tất cả đều góp phần làm đẹp, giúp thảm đỏ thêm sống động hơn so với nhiều sự kiện giải trí nghệ thuật khác. Ngay cả khi LHP đã hạ màn, khi tấm thảm đã được cẩn thận cuộn lại cất đi cho năm sau, chúng vẫn còn được nhắc tới.