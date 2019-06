Luật sư xin rút khỏi vụ án tình dục của Harvey Weinstein vì bất đồng

Theo nguồn tin của CNN, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Jose Baez quyết định rút khỏi một vụ án. “Harvey Weinstein đã có những hành vi vô lý từ đó gây ra nhiều bất lợi cho việc bào chữa. Không những thế, ông ấy khăng khăng thực hiện những hành động chưa được tôi đồng ý dẫn đến những mối bất đồng không đáng có”, luật sư này trình bày trong văn bản gửi tòa vào tuần trước.

Không những vậy, nguồn tin của tờ báo trên cho biết việc nhà sản xuất 67 tuổi thuê một luật sư khác để trao đổi với Jose Baez về các vấn đề của vụ án đã chính thức cắt đứt sợi dây tin tưởng giữa hai bên. “Ông Weinstein đã cố tình bỏ qua thỏa thuận về chi phí của chúng tôi và đã có luật sư bên ngoài cho biết ông ta có ý định tiếp tục làm như vậy”, Jose Baez nhấn mạnh thêm. Trước thông tin trên, phía Harvey Weinstein từ chối bình luận.

ẢNH: REUTERS Việc vắng bóng Jose Baez sẽ khiến Harvey Weinstein gặp nhiều khó khăn để chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới

Đáng nói, Jose Baez không phải là luật sư đầu tiên đề nghị rút khỏi vụ án tấn công tình dục của ông trùm điện ảnh Mỹ. Hồi tháng 1.2019, Benjamin Brafman - Giáo sư ngành Luật tại Đại học Harvard đã quyết định chấm dứt việc bào chữa cho Harvey Weinstein sau khi vấp phải sự phản đối của đông đảo sinh viên. Ngoài ra, Pamela Mackey - luật sư từng giúp cựu cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant thoát khỏi cáo buộc tấn công tình dục cũng nhanh chóng rời đi.

Hiện Harvey Weinstein đang đối mặt với cáo buộc ép một phụ nữ quan hệ tình dục bằng miệng tại căn hộ ở Manhattan vào năm 2006 và cưỡng hiếp một phụ nữ khác trong phòng khách sạn tại New York hồi 2013. Ngoài ra, ông cũng vướng nhiều cáo buộc hình sự khác liên quan đến tình dục. Trong các phiên xét xử, nhà làm phim tai tiếng này liên tục phủ nhận hành vi sai trái. Phiên tòa tiếp theo của Harvey Weinstein sẽ diễn ra vào ngày 9.9 tới.

Trước khi bị tố cáo đã tấn công tình dục khoảng 70 phụ nữ vào năm 2017, nhà sản xuất Harvey Weinstein được xem là “ông trùm” tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Tính đến nay, các tác phẩm do hãng phim của Harvey Weinstein thực hiện đã nhận hơn 200 đề cử Oscar và đem về nhiều tượng vàng danh giá. Ông cũng là người đứng sau thành công của các bộ phim đình đám như: Shakespeare in Love, Pulp Fiction, The King’s Speech...

Sau khi tội ác tình dục chấn động của Harvey Weinstein bị phanh phui, cả Hollywood đã dấy lên phong trào #Metoo, #Timesup nhằm lên tiếng đấu tranh chống lại các hành vi lạm dụng tình dục. Cũng từ vụ việc của “ông trùm” này, hàng loạt nghệ sĩ quyền lực khác đồng loạt bị tố cáo về hành vi tương tự.