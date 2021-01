Lùm xùm chuyện thi hoa hậu, người đẹp trong năm 2020

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh về những bất thường của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Việt 2020, do Công ty Khổng Tước tổ chức. Bà Q.H.L (35 tuổi, ở Hà Nội) đã gửi đơn đến Báo Thanh Niên tố cáo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Việt 2020 mà bà vừa nhận danh hiệu hoa hậu, là không có giấy phép. Bà cho hay đã chuyển khoản số tiền tổng cộng không dưới 1 tỉ đồng cho ông N.V.H - một thành viên trong ban giám khảo. Người này cam kết quảng bá hình ảnh, đưa bà Q.H.L lên ngôi hoa hậu. Không chỉ riêng bà, tất cả thí sinh khác đều phải chi tiền từ vài trăm triệu đến cả tỉ đồng nếu muốn nhận danh hiệu.

Bà Q.H.L tiết lộ thêm ông N.V.H hứa hẹn cuộc thi có quy mô hoành tráng, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Địa điểm tổ chức thay đổi vào phút chót, các phần thi diễn ra sơ sài, thậm chí đêm chung kết không có khán giả nào đến xem. Vì quá bức xúc, bà Q.H.L gửi đơn tố giác tội phạm tới Công an TP.Hà Nội về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với một số người liên quan đến cuộc thi.

Cuối tháng 12.2020, Cục Nghệ thuật biểu diễn có văn bản gửi Thanh tra Bộ VH-TT-DL đề nghị kiểm tra và xử lý vụ việc liên quan cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Việt 2020. Thanh tra Bộ VH-TT-DL ngay sau đó vào cuộc và vừa quyết định xử phạt 90 triệu đồng đối với Công ty Khổng Tước theo điểm c khoản 4 điều 14 Nghị định số 158/2013/NĐ - CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Sự kiện gây xôn xao vì theo luật hiện hành, người dưới 18 tuổi không được phép tham gia thi hoa hậu. Trả lời báo chí, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết không cấp phép bất kỳ cuộc thi hoa hậu nhí nào. Sở VH-TT Thừa Thiên - Huế cũng khẳng định chỉ cấp phép cho sự kiện Miss Baby tổ chức hoạt động trình diễn thời trang, không có hoạt động thi sắc đẹp. Điều này đồng nghĩa với việc ban tổ chức Miss Baby đã đăng ký một đằng, nhưng lại cố tình tổ chức một nẻo.





Đầu tháng 1.2020, Thanh tra Sở VH - TT Hà Nội cũng tiến hành kiểm tra đột xuất, lập biên bản cuộc thi hoa hậu

vì diễn ra mà không xuất trình được giấy phép. Sự kiện chỉ có 30 ứng viên tham dự, nhưng trao đến 8 giải hoa hậu. Sau sự cố, người mẫu Ngọc Trinh lên tiếng trên mạng xã hội rằng

chỉ là sân chơi nội bộ của công ty mỹ phẩm do cô làm Giám đốc điều hành (CEO). Người đẹp còn tỏ ra tự hào về dàn thí sinh, muốn biến

từ nội bộ thành cuộc thi “được công nhận từ các cơ quan chức năng và được công nhận danh hiệu trên trường sắc đẹp”.

