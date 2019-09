Lưu Thiên Hương tranh cãi nảy lửa với Dương Cầm và Dương Khắc Linh

Trong màn thách đấu đầu tiên, đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương cho Khánh An chiến đấu với thí sinh đội Phạm Quỳnh Anh và đội Hương Giang. Cô bé Khánh An lựa chọn ca khúc Duyên phận được viết lại lời phù hợp với lứa tuổi để trình diễn. Với dòng nhạc sở trường, giọng hát ngọt ngào của Khánh An khiến cho các huấn luyện viên và hội đồng chuyên môn say đắm. Tuy nhiên, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho rằng phần trình diễn của bé Khánh An chưa đạt yêu cầu, giọng hát hơi cao và chưa đủ ngọt ngào. Ngay lập tức, Ali Hoàng Dương đã lên tiếng bênh vực học trò đồng thời chia sẻ quan điểm với Dương Khắc Linh: “Cách hát bolero, em nghĩ có nhiều người sử dụng cách hát không quá vào nhạc, đôi khi nó lơi nhịp một xíu xong giật lại miễn sao đúng nhịp bài hát”. Trong khi đó, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng thẳng thắn hỏi: “Không hòa là hòa cái gì, nói xem nào, phân tích rõ nào”.