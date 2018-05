Luyện tập suốt 12 tiếng cho liveshow, Diệu Nhi ngủ gục tại sân khấu

Diệu Nhi tâm sự, việc tập luyện cho liveshow chiếm gần 12 tiếng một ngày, từ tập thoại, ráp sân khấu, luyện vũ đạo… Nội dung minishow do cô lên ý tưởng và được tác giả Nguyễn Bảo Ngọc chắp bút kịch bản. Phần sân khấu do đạo diễn Ngọc Hùng phụ trách dàn dựng. Do lịch trình bận rộn của các bạn diễn, cô phải làm việc gần như từ sáng sớm đến tối muộn.

Buổi sáng, nữ diễn viên luyện tiết mục cùng Sỹ Thanh tại sân khấu Thế giới trẻ. Cả hai cùng Yaya Trương Nhi sẽ tái hiện những thước phim Chiến dịch chống ế trên sân khấu. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để người hâm mộ được chứng kiến cảnh Diệu Nhi nhảy múa cùng vũ đoàn. Do không thường biểu diễn nên vũ đạo của người đẹp chưa thuần thục. Cô phải nhờ đến sự trợ giúp của bạn diễn Sỹ Thanh, hướng dẫn các động tác đòi hỏi sự phối hợp nhiều phần cơ thể.

Chiều tối, Diệu Nhi phải đến studio để ráp bài cùng Trấn Thành, BB Trần, Hải Triều… Các diễn viên sẽ cùng xuất hiện trong một tiết mục cổ trang. Như chia sẻ trước đó, cô sẽ lần đầu hát cải lương cùng đàn anh Trấn Thành. Nữ diễn viên ráp kịch bản thoại và chuyển động cùng danh hài. Do thiếu nghỉ ngơi, Diệu Nhi nhiều lần thiếp ngủ mỗi khi chưa đến lượt tập. Nhiều đồng nghiệp cũng nhắc nhở cô phải tranh thủ ăn uống, dưỡng sức vì nhìn cô sút cân nhiều.