Lý Băng Băng bị 'khai tử' trong 'Cá mập siêu bạo chúa’ phần 2?

Sáng 24.10 (giờ Việt Nam), nhiều tạp chí Mỹ như Hollywood Reporter, Variety... chính thức xác nhận dự án The Meg: The Trench (tạm dịch: Cá mập siêu bạo chúa: Vực sâu), phần thứ 2 của bản phim gốc là The Meg ra đời năm 2018 chính thức “lăn bánh“ khi tìm được đạo diễn. Ngồi ghế chỉ đạo cho dự án Cá mập siêu bạo chúa 2 là Ben Wheatley, người đứng sau các tác phẩm như Sightseers, Free Fire, Rebecca... Warner Bros., hãng phim phát hành phần đầu ở thị trường Mỹ muốn tạo đột phá cho phần 2 nên đã quyết định để Ben Wheatley ngồi ghế chỉ đạo, thay cho đạo diễn phần phim gốc là Jon Turteltaub.