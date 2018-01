Lý Băng Băng, Kellan Lutz, Kelsey Grammer, Stef Dawson và Ngô Tôn đã có cuộc khiêu chiến với nhện độc trong phim Guardians of the Tomb do Kimble Rendall làm đạo diễn.

Xuất hiện tại buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim Guardians of the Tomb diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 16.1, Lý Băng Băng, Kellan Lutz, Stef Dawson và Ngô Tôn đã có màn biểu diễn với loài nhện Grammostola rosea. Trong phim Guardians of the Tomb, Lý Băng Băng đóng vai tiến sĩ sinh vật học Jia Lee, chuyên nghiên cứu loài nhện độc. Sau khi đóng xong bộ phim, cô trở nên yêu thích loài nhện. Vì thế, cô đã nuôi con nhện Grammostola rosea làm thú cưng và đặt tên cho nó là “Hỏa Long Quả” (trái thanh long). Đến với buổi công chiếu của bộ phim Guardians of the Tomb, Lý Băng Băng đã không quên mang theo con nhện để tăng hiệu ứng quảng bá, đồng thời cô còn trổ tài huýt gió điều khiển con nhện. Guardians of the Tomb thuộc thể loại hành động mạo hiểm, do điện ảnh Trung Quốc, Mỹ và Australia sản xuất, bộ phim là quá trình khám phá mộ cổ và cuộc chiến với loài nhện độc. Câu chuyện bắt đầu từ vụ mất tích của Luke Lee (Ngô Tôn đóng), em trai tiến sĩ sinh vật học Jia Lee (Lý Băng Băng). Để tìm kiếm tung tích của em trai, Jia Lee đã thành lập nhóm tìm kiếm cứu hộ chuyên nghiệp, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng đội cứu viện - Jack Redley (Kellan Lutz), giám đốc tập đoàn y dược - Mason Burrows (Kelsey Grammer). Tuy nhiên, khi đến địa điểm nơi Luke Lee mất tích, nhóm cứu viện lại lạc vào thế giới thần bí dưới lòng đất… Trong cuộc mạo hiểm kinh tâm động phách giành giật từng giây từng phút này, giám đốc Mason lại là một kẻ khó đoán, với những toan tính riêng ông đã trở thành biến số lớn nhất trên con đường thoát thân của mọi người. Là diễn viên hài nổi tiếng của Mỹ, trong phim Kelsey Grammer đã che phủ hình tượng hài hước quen thuộc trên màn ảnh, xuất hiện với vai “gian thương” vô cùng nổi bật. Để thể hiện rõ từng chi tiết nhỏ trên mình con nhện, ê-kíp kỹ xảo sau khi nghiên cứu hơn 40 loài nhện, cuối cùng đã xác định được hình dạng của những “kẻ thống trị” dưới lòng đất này, toàn thân được bao bọc trong một lớp lông, tám chiếc chân trông như đeo giáp sắt, cặp răng nanh bén nhọn có chứa nọc độc.

Ngoài ra, để tái hiện nét chân thực nhất cử nhất động của loài nhện, êkíp làm phim đã nắm bắt rất nhiều đặc điểm của loài nhện trong từng hành động, chẳng hạn khi đứng im thì nâng cao chi trước, giữa lúc hành động thì tạm dừng trong khoảnh khắc, khi chuẩn bị tấn công thì giương răng độc và chi trước lên. Bộ phim Guardians of the Tomb sẽ chính thức ra mắt khán giả từ ngày 19.1. Thục Nhiên