Lý giải sức hút của phim Hàn ngập cảnh nóng 'The World of The Married'

The World of The Married (tựa Việt: Thế giới hôn nhân) là bộ phim thay thế khung giờ phát sóng của Itaewon Class (tựa Việt: Tầng lớp Itaewon) gây sốt màn ảnh trước đó. Tác phẩm đưa khán giả đến với thế giới hôn nhân nhiều nghi kỵ, toan tính, phản bội của cặp nhân vật chính, khác xa với hình ảnh hào nhoáng bên ngoài mọi người thường thấy về họ.

Phim xoay quanh Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) - một nữ bác sĩ gia đình . Cô có cuộc sống yên bình bên người chồng hết mực yêu thương vợ và một cậu con trai ngoan ngoãn, hiền lành. Tuy nhiên, mọi việc thay đổi khi Sun Woo phát hiện chồng mình ngoại tình với cô gái trẻ là con gái của người có quyền lực trong khu vực.

Mở màn với rating 6.6%, bước sang tập 2, tỷ lệ người xem của The World of The Married nhảy lên mốc 9,9%, tiến gần mốc rating 2 chữ số dù mới ở giai đoạn khởi động. Tác phẩm sở hữu nhiều yếu tố thu hút người xem dù đề tài hôn nhân không mới mẻ trên màn ảnh.

Nội dung kịch tính, nhiều cú twist bất ngờ

Ngay từ tập mở đầu, người xem chứng kiến một Sun Woo có cuộc sống tưởng như mọi người phụ nữ đều ao ước. Cô là phó viện trưởng bệnh viện Tình thương, có chồng là đạo diễn với công ty giải trí riêng. Bức ảnh gia đình quây quần bên nhau được Sun Woo treo ngay ngắn trên tường với nụ cười viên mãn.

Tuy nhiên, không cần vòng vo quá lâu, chỉ ít phút sau, tác phâm đi vào mối nghi ngờ về sự chung thủy của người chồng. Sun Woo thấy một thỏi son rơi ra từ túi áo vest của anh, thêm vào đó là sợi tóc dài màu đỏ cam trên chiếc khăn choàng cô mang đi làm.

The World of The Married hấp dẫn khán giả ngay từ tập 1 Ảnh: Soompi

Với trí tuệ sắc bén của một phó viện trưởng cùng sự nhạy cảm của phụ nữ, Sun Woo ngay lập tức nảy sinh nỗi lo lắng. Cô quyết tâm tìm hiểu và nhanh chóng phát hiện ra sự thật chồng mình ngoại tình, cùng danh tính bất ngờ của tiểu tam xen vào gia đình cô. Điều khiến Sun Woo thất vọng hơn là tất cả người thân xung quanh đều biết sai lầm của chồng cô nhưng cùng tham gia giúp anh che giấu.

Tác phẩm bắt đầu với những tình tiết nhanh, hồi hộp nhưng rất chặt chẽ, lôgic. Các cảnh nóng của phim không hề quá đà mà góp phần tạo dựng bầu không khí cuồng nhiệt nhưng bí ẩn và có phần đen tối trong đời sống mỗi nhân vật.

Cú twist bất ngờ đến từ thân phận của tiểu tam cướp chồng Sun Woo, đến từ mối quan hệ nhằng nhịt giữa những người tưởng như hàng xóm thân thiết. “Tuesday” hóa ra là một cô gái còn rất trẻ nhưng suy nghĩ đã chững chạc và sắc sảo. Trong khi đó, Sun Woo lại lọt vào tầm ngắm chính bạn của chồng mình, khi người này luôn ghen tỵ vì không có đợc người vợ tốt như cô.

Diễn xuất thuyết phục của các diễn viên

Cái tên Kim Hee Ae không còn xa lạ đối với những ai yêu thích màn ảnh Hàn. Cô từng là tượng đài nhan sắc của giới giải trí Hàn Quốc , nổi tiếng với thực lực diễn xuất và không ngại đóng cảnh nóng để đem tới sự chân thật nhất cho nhân vật của mình.

Với thế mạnh chuyên trị dòng phim ngoại tình, vai diễn Sun Woo trong The World of The Married được cho là “đo ni đóng giày” cho cô. Ánh mắt sắc sảo, tinh anh nhưng vẫn toát lên vẻ phúc hậu, đôi khi là khó xử của người bị mắc kẹt giữa những mối quan hệ phức tạp quanh mình, Kim Hee Ae hóa thân trọn vẹn và đem tới cho khán giả những phút giây đồng cảm, nhất là với những ai đã lập gia đình.

Dàn diễn viên thực lực là điểm cộng lớn cho phim Ảnh: Soompi

Đảm nhận vai diễn người chồng phản bội, diễn xuất của Park Hae Joon cũng không hề kém cạnh với hơn 10 năm kinh nghiệm. Trước đó, anh từng xuất hiện trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng như Misaeng: Incomplete Life (Mùi đời), Doctor Stranger (Bác sĩ xứ lạ), Wanted (Truy sát) và gần nhất là vai Moo Baek đáng nhớ trong Arthdal Chronicles (Arthdal niên sử ký) cuối năm ngoái.

Việc đẩy các nhân vật vào những tình huống trớ trêu liên tục là điểm cộng lớn cho kịch bản với đề tài đã quá quen thuộc trên màn ảnh như The Wolrd of The Married. Sun Woo phải đứng giữa lựa chọn công khai hay che giấu sự việc, ly hôn hay không ly hôn với người chồng bội bạc, trong khi người chồng cũng không biết lựa chọn ai mới là hợp lý vì anh lỡ dành tình cảm cho cả Sun Woo lẫn người tình trẻ. Đây cũng là cơ hội để các diễn viên bộc lộ khả năng diễn xuất nội tâm, với mẫu nhân vật có nhiều giằng xé trong tính cách, trong bối cảnh của một cuộc hôn nhân nhiều sóng gió, phiền muộn.

The World of The Married được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng rating trong các tập sau, khi nữ chính Ji Sun Woo quyết định xử lý ông chồng và đám bạn đâm sau lưng của mình.