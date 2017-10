Có mặt tại Phú Quốc (Kiên Giang) làm giám khảo Miss Grand International 2017, Lý Nhã Kỳ đã làm việc rất chuyên nghiệp, tận tâm nhằm tìm kiếm những thí sinh xứng đáng nhất cho vương miện Hoa hậu Hòa bình Thế giới.

Trong ngày 24.10 khi các thí sinh nghỉ ngơi và tập luyện nhẹ, Lý Nhã Kỳ vẫn làm việc với ban tổ chức nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công việc cầm cân nảy mực vào tối 25.10. Diện trang phục đơn giản chỉ với áo sơ mi trắng và quần âu đen, để tóc xõa tự nhiên, tuy nhiên Lý Nhã Kỳ vẫn toát lên sức hút khó cưỡng.

Với ý kiến nhận xét Huyền My nói tiếng Anh chưa chuẩn và thần thái của cô ấy chưa tốt, Lý Nhã Kỳ cho rằng: "Bản thân tôi cũng là một người Việt đi học ngoại ngữ nên tôi hiểu rõ ngoại ngữ giao tiếp trong các cuộc thi và sinh hoạt thì bao nhiêu là đủ. Thật sự cùng là tiếng Anh mà người Úc họ nói giọng khác, người Anh và người Mỹ họ cũng nói khác nhau. Thậm chí cũng là người Mỹ mà ở khác vùng thì cách phát âm cũng khác, khẩu hình miệng cũng không giống. Vậy hà cớ gì chúng ta lại bắt một người đẹp Việt Nam phải nói rành mạch như một người bản xứ? Giao tiếp thì đơn giản là làm cho người ta hiểu mình thôi mà, không có chuẩn mực nào là đúng hay sai trong giao tiếp cả. Càng không có chuyện chuẩn hay không, quan trọng là cô ấy nói được, người ta nghe được, hiểu nhau là được rồi. Huyền My chỉ cần tập trung biểu hiện cảm xúc và thần thái diễn đạt của mình với mọi người là đủ".

Đánh giá về cơ hội giành vương miện của Huyền My tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017, nữ diễn viên nói thêm: "Mỗi giám khảo có một cái nhìn khác nhau và cách chấm điểm khác nhau nên các tiêu chuẩn chỉ là cái sườn vậy thôi chứ chẳng nói lên được điều gì. Ví dụ như thần thái thì thần thái gì, hình thể chuẩn thì hình thể chuẩn ra sao… Nó rất khó để nói ra một cách cụ thể. Với lại đôi khi người ta còn được yếu tố may mắn nữa. Tạm thời tôi chưa thể lên tiếng được gì vì đêm chung kết chưa diễn ra nên tôi không thể nói gì được, như vậy là không công bằng cho Huyền My và cả những thí sinh khác. Vậy cho nên cho phép tôi được phép giữ riêng tư về việc này".



Anh Thư

Ảnh: Mr. AT