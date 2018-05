Lý Nhã Kỳ đã đến Pháp, khoe trang phục và phụ kiện 'khủng' diện thảm đỏ Cannes

Lý Nhã Kỳ cho biết năm nay cô và ê-kíp đã chuẩn bị rất kỹ cho một mùa Cannes thật chu toàn và nhiều điều bất ngờ. Những nhà thiết kế thân thuộc sẽ tiếp tục đồng hành cùng nữ diễn viên trong mùa giải năm nay là Anh Thơ, Hoàng Hải, Đỗ Long và Lê Thanh Hòa.

Diện chân váy jeans trẻ trung năng động, người đẹp vui vẻ tạo dáng bên trợ lý của mình trong phòng khách sạn mà ban tổ chức đã đặt riêng cho các khách mời đặc biệt. Hàng chục bộ váy, giày, ví cầm tay và phụ kiện đắt giá, cầu kỳ được bày la liệt khắp phòng thể hiện sự cầu toàn của nữ diễn viên Mùa hè lạnh khi xuất hiện trên thảm đỏ Cannes.

Đặc biệt, bộ phim Angel Face do cô đầu tư sản xuất đã lọt vào danh sách tranh giải ở hạng mục Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) càng khiến người hâm mộ thêm phần mong đợi. “Qua nhiều mùa, thảm đỏ Cannes thật ra rất thân quen đối với tôi. Tuy nhiên năm nay, bộ phim có dấu ấn của tôi được tham gia tranh giải Un Certain Regard. Đây là một bước ngoặt đối với bản thân tôi vì những cố gắng của tôi ở thị trường điện ảnh quốc tế đang được ghi nhận”, Lý Nhã Kỳ tâm sự.

Cô mang theo nhiều hành trang đến Pháp

Cô cũng không để sự kỳ vọng đoạt giải làm ảnh hưởng đến công việc chung. Ngoài những hoạt động thường niên trên thảm đỏ, nữ doanh nhân sẽ tham gia những sự kiện của các nhà sản xuất phim tầm cỡ thế giới với tư cách nhà đầu tư và sản xuất phim đến từ Việt Nam. Cùng gặp gỡ, lên kế hoạch làm phim với những đạo diễn và nhà làm phim sẽ chiếm phần lớn quỹ thời gian của Lý Nhã Kỳ tại Liên hoan phim Cannes năm nay.

Là người bảo trợ cho quỹ Cinéfondation suốt 4 năm qua, Lý Nhã Kỳ bày tỏ cô rất trông đợi trong tương lai ở Cannes sẽ xuất hiện những tài năng trẻ Việt Nam có thể sánh vai với những nhân vật nổi tiếng thế giới trong ngành công nghiệp điện ảnh đầy hào quang nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt.