Nghi vấn về việc Lý Tiểu Lộ ngoại tình với rapper kém 12 tuổi PG One (tên thật là Vạn Vạn) hiện đang nóng trên các báo mạng Hoa ngữ.

Sau khi bị paparazzi nước này tung loạt hình minh chứng cho việc cô và rapper PG One đã thân mật ăn tối cùng nhau, cùng đến nhà PG One và qua đêm tại đây vào đêm 29.12. Lý Tiểu Lộ chỉ rời đi lúc 8 giờ sáng 30.12. Ngoài ra, một số hình ảnh ân ái được cho là của Lý Tiểu Lộ và PG One ở khu vực ban công nhà rapper này cũng được tung lên mạng, nhưng sau đó đã nhanh chóng bị gỡ bỏ.

Người hâm mộ đã vô cùng sốc vì hình tượng đẹp của cặp vợ chồng Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng đã tan vỡ.

Cũng vào đêm 29.12, diễn viên Giả Nãi Lượng livestream trò chuyện với khán giả hâm mộ, anh lại cho biết vợ đang vắng nhà vì bận đi làm đẹp. Khán giả yêu quý Giả Nãi Lượng cho rằng anh đã bị ''cắm sừng'' và trút lên Lý Tiểu Lộ vô số lời chỉ trích.

Trước sự bực tức của khán giả hâm mộ liên tiếp suốt mấy ngày qua, Giả Nãi Lượng đã phải lên tiếng bênh vực vợ trên mạng xã hội vào ngày 31.12. Trên trang weibo của mình, Giả Nãi Lượng viết: "Bất kể là vợ chồng, cặp đôi đang yêu hay bạn bè muốn đi được bên nhau lâu dài, thì sự tin tưởng lẫn nhau luôn là điều quan trọng nhất. Tôi hiểu con người Tiểu Lộ, tôi cũng tin tưởng tất cả bạn bè của mình, Tôi tin tưởng tất cả đều đẹp đẽ. Cám ơn mọi người đã quan tâm. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc".

Lý Tiểu Lộ vào tối 31.12 cũng phải lên weibo phân trần rằng, không chỉ một mình cô đến nhà PG One mà còn có nhiều người khác, gồm: em trai của PG One, nữ diễn viên Mã Tô và nhà biên kịch đến từ Đài Bắc. Tất cả đều họp bàn về việc chuẩn bị làm một bộ phim về hip hop. Cô cũng bày tỏ lần sau sẽ rút kinh nghiệm để giữ ý khoảng cách hơn khi xuất hiện với người khác giới, tránh gây hiểu lầm, đồng thời cũng cám ơn chồng đã thông cảm và hiểu mình.

Về phía PG One, 23 tuổi, quán quân show truyền hình The Rap Of China, cũng lên tiếng trên mạng weibo cùng ngày 31.12 để chứng tỏ sự trong sạch của mình. Anh cho biết luôn coi Giả Nãi Lượng như anh trai và coi Lý Tiểu Lộ như chị dâu và họ rất thân thiết với nhau như người một nhà. "Bạn bè quen thân thực sự không dễ dàng gì. Năm mới mong mọi người có thể ở bên bạn bè, cám ơn mọi người đã quan tâm".

Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng kết hôn từ tháng 7.2012 và luôn được coi là một trong những cặp đôi vàng đẹp nhất Cbiz. Cuối năm 2012, cô sinh bé gái Giả Vân Hinh khiến hạnh phúc gia đình càng thêm viên mãn. Cả hai từ trước tới nay chưa hề có điều tiếng gì về việc rạn nứt hôn nhân.

Lý Tiểu Lộ xuất thân trong một gia đình nghệ sĩ, cha mẹ đều là diễn viên. Cô từng tham gia đóng phim từ năm 3 tuổi, đoạt giải Kim Mã lần thứ 35 cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất khi mới 17 tuổi.

Đại Mỹ Lệ