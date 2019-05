Mặc ‘sạn’ lớn, tập cuối ‘Trò chơi vương quyền’ vẫn lập kỷ lục người xem

Mất 2 năm thực hiện, nhưng phần 8 Trò chơi vương quyền khiến người hâm mộ đi từ hụt hẫng này đến thất vọng khác. Trong tập mới nhất (tập 6) cũng là tập cuối cùng của cả sê-ri phim, khán giả “soi” được cả một chai nước nhựa bên cạnh các nhân vật. Việc một vật dụng hiện đại bỗng xuất hiện trong bộ phim thời trung cổ khiến người xem “dở khóc dở cười”.

Cụ thể, phân đoạn lúc 46 phút và 19 giây tập 6 phần 8 khi hội đồng Westeros đang phán xét quỷ lùn Tyrion Lannister (Peter Dinklage‎) cũng như bầu chọn ra vua mới, chai nước đã “lấp ló” bên dưới chân trái Samwell Tarly (John Bradley).

ẢNH: CẮT TỪ PHIM Khán giả phát hiện chai nước nhựa trong một cảnh phim ở tập cuối cùng Trò chơi vương quyền

Được biết, đây là trường hợp lỗi đạo cụ “đi sai thời đại” thứ hai của Trò chơi vương quyền mùa 8. Trước đó, trong tập 4 mang tên The Last of the Starks, ly cà phê Starbucks còn được “lên hình” trước mặt mẹ rồng Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

[VIDEO] 8 mùa - 73 tập phim, Trò chơi Vương quyền khép lại trong tranh cãi, HBO vẫn đại thắng

Bất chấp mắc lỗi ngớ ngẩn, tập cuối The Iron Throne của Trò chơi vương quyền vẫn đạt tỉ suất xem khổng lồ. Theo số liệu mới công bố, có đến 19,3 triệu khán giả theo dõi phim vào tối 19.5 (giờ địa phương), cao hơn tập 5 The Bells trước đó từng thu hút 18,4 triệu người xem.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HBO Ly starbucks trong tập 4 mùa 8 Trò chơi vương quyền

Vậy là với 19,3 triệu khán giả, tập cuối cùng Game of thrones trở thành tập phim truyền hình có lượt người xem cao nhất trong lịch sử đài HBO. Con số trên bao gồm 13 triệu người xem trực tiếp, 6 triệu xem trên các nền tảng ứng dụng khác và còn lại là xem phát lại.

Mùa cuối cùng của tác phẩm Trò chơi vương quyền bị chê bai thậm tệ. Tập phim vừa qua chỉ được chấm 57% điểm tích cực trên trang bình luận Rotten Tomatoes. Dù vậy, lượng người xem vẫn tăng dần qua mỗi tập. Chia sẻ với AFP, đại diện phía HBO tiết lộ: “Phần 8 của Game of Thrones đạt trung bình 44,2 triệu khán giả, tăng hơn 10 triệu người xem so với phần 7”.