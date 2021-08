Madonna ký hợp đồng với Warner Music phát hành lại toàn bộ ca khúc

Madonna bước sang tuổi 63 vào hôm 16.8 và là nghệ sĩ mới nhất ký hợp đồng với hãng thu âm hàng đầu thế giới sau thương vụ của DJ người Pháp David Guetta vào tháng 6. Warner Music cũng là nơi các nghệ sĩ Cardi B, Ed Sheeran và Bruno Mars ký hợp đồng phát hành album.

Madonna hợp tác với Warner Music ẢNH: REUTERS

Chủ nhân các ca khúc hit Material Girl, Express Yourself từng bán được hơn 300 triệu đĩa và được vinh danh ở Đại sảnh danh vọng rock & roll năm 2008. Nghệ sĩ chiến thắng 7 giải Grammy Madonna nổi tiếng toàn cầu với các album Ray of Light, Like a Virgin, True Blue...

Lần hợp tác này giữa Madonna và Warner Music đánh dấu sự hồi sinh của mối quan hệ kéo dài hàng thập kỷ giữa nữ danh ca với hãng Warner kể từ đĩa đơn đầu tay Everybody vào năm 1982 và năm 2022 sẽ đánh dấu kỷ niệm 40 năm cô ra mắt bản ghi âm đầu, WMG cho biết.

Madonna (vai Eva Peron) và Jonathan Pryce (Juan Peron) trong phim Evita ẢNH: IMDB

“Họ là đối tác tuyệt vời và tôi rất vui khi được bắt tay vào chương tiếp theo này cùng họ để kỷ niệm danh mục các ca khúc của tôi trong 40 năm qua”, Madonna nói.

Madonna cũng tham gia diễn xuất trong các bộ phim Evita, A League of their Own, đạo diễn và viết kịch bản phim ra rạp năm 2011 W./E. về vụ bê bối thoái vị của hoàng gia Anh vào những năm 1930. Nữ danh ca cũng chuẩn bị phát hành bộ phim tài liệu Madame X vào ngày 8.10.