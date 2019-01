Mai Ngô: 'Tôi là người mẫu dị biệt'

Trên con đường sự nghiệp, Mai Ngô từng cố gắng chinh phục rất nhiều cuộc thi như Thần tượng thời trang F-Idol 2012, So You Think You Can Dance, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, The Face 2016, Asia's Next Top Model 2017... Tuy nhiên, ở đa số cuộc thi liên quan đến nhan sắc, Mai Ngô đều phải dừng bước sớm vì hạn chế về hình thể