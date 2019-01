Mai Phương Thúy bốc lửa trên sàn thời trang

Diện trang phục không quá cầu kỳ, nét gợi cảm tỏa ra từ chính thần thái của Mai Phương Thúy đã chinh phục ánh nhìn của khán giả. Chiếc đầm với thiết kế xẻ sâu, cổ trễ giúp Hoa hậu Việt Nam 2006 khoe lưng trần thon thả cùng bờ vai mỏng manh. Những lần góp mặt ở các sự kiện với phong cách thời trang gợi cảm, Mai Phương Thúy đặc biệt yêu thích gam màu đơn giản. Chân dài sinh năm 1988 ưa thích các thiết kế cut-out táo bạo để khoe lợi thế hình thể.

Ảnh: Kiếng Cận Mai Phương Thúy trên thảm đỏ

Sau 12 năm đăng quang ngôi vị hoa hậu, Mai Phương Thúy không còn hoạt động trong showbiz nhiều nhưng mỗi “nhất cử, nhất động” của cô rất được người hâm mộ quan tâm.

Người đẹp Hà Nội ngoài nhan sắc thì còn gây ấn tượng bởi chiều cao đặc biệt. Tuy nhiên, có một bí mật về chiều cao được Hoa hậu Việt Nam 2006 tiết lộ, thực tế cô chỉ cao 1,79m nhưng ai cũng mặc định người đẹp phải cao 1,83m. "Lý do là chân tôi quá dài so với tỷ lệ lưng, vòng 1 và vòng 3 lại khá to nên trông cao hơn thực tế là thế”, Mai Phương Thúy chia sẻ.

Ngoài Mai Phương Thúy, show diễn thời trang Feminism kỷ niệm 10 năm hoạt động của Lý Quí Khánh diễn ra tại TP.HCM thu hút sự tham gia của nhiều chân dài nổi tiếng trong làng thời trang như Mâu Thủy, Mình Tú, Võ Hoàng Yến, Kim Dung, lan Khuê, Hồ Ngọc Hà...

Mai Phương Thúy tự tin trở lại sàn diễn catwalk sau thời gian dài tập trung kinh doanh

Nhan sắc bốc lửa của người đẹp sinh năm 1988

Minh Tú khoe hình thể bốc lửa cùng thần thái cuốn hút

Mâu Thủy nổi bật trên sàn diễn

Thúy Ngân

Đặc biệt sự xuất hiện của siêu mẫu Lan Khuê trên sàn diễn thu hút sự chú ý của khán giả. Đây là lần hiếm hoi chân dài xuất hiện trên sàn diễn giữa tin đồn mang thai

Hồ Ngọc Hà nhận làm vedette cho bạn thân

Nhan sắc lạnh lùng của bà mẹ một con