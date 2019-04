Mai Phương Thúy: 'Có lẽ các hoa hậu không nên làm nghệ thuật'

Không thích nhìn thấy bản thân khóc cười trên màn ảnh

- Hoa hậu Mai Phương Thúy: Thúy có ý định đầu tư phim ảnh đã lâu nhưng không vội vàng mà chờ duyên. Thay vì sốt sắng đi tìm các cơ hội, Thúy dành thời gian nghiên cứu phong cách của các đạo diễn, diễn viên tiêu biểu hoặc tiềm năng để xây dựng cái nhìn riêng của bản thân. Khi cơ hội đến, nhà sản xuất mời Thúy tham gia đầu tư, Thúy đã không hề do dự mà nhận lời.

* Mối quan hệ của bạn và nữ diễn viên Việt kiều có vẻ rất thân thiết?

- Thúy và chị Kathy từng hợp tác trong các chương trình từ thiện và Thúy cũng thân với chị trong quá trình chị thai nghén bộ phim Âm mưu giày gót nhọn nên Thúy rất hiểu chị Kathy giỏi như thế nào.

* Nhiều người cũng tỏ ra tò mò và thắc mắc vì nếu Mai Phương Thúy tham gia diễn xuất thì có thú vị hơn không?

- Thực sự thì Thúy không thích đứng trước máy quay lắm. Với lại làm diễn viên thì phải mạnh dạn thể hiện cảm xúc, điều mà Thúy lại hay cố gắng tránh né. Nói chung, Thúy làm diễn viên thấy cứ sai sai sao đó...

Ảnh: NVCC Mai Phương Thúy không chọn "lăn xả" vào làm nghệ thuật bởi những lý do riêng

* Sau vai diễn chính trong bộ phim Âm tính rất lâu rồi, dù được khen ngợi về khả năng diễn xuất nhưng bạn dường như “tuyệt giao” với màn ảnh từ dạo ấy. Có lý do nào đặc biệt không?

- Thúy vẫn nhớ để thể hiện tốt vai diễn mình đã phải đào rất sâu vào cảm xúc. Rất nhiều mảng màu tâm trạng cứ thay nhau hiện hình trên khuôn mặt. Thúy lại không thích cái thiên biến vạn hóa đấy. Thúy thích nhất là nhốt hết cảm xúc vào cũi để thể hiện một khuôn mặt thờ ơ và bình thản. Việc không thích nhìn thấy bản thân khóc cười trên màn ảnh chính là nguyên nhân Thúy ngại làm diễn viên.

* Trong rất nhiều năm sau danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, trong khi rất nhiều nhan sắc Việt thường tìm cơ hội để xuất hiện, tham gia nhiều sản phẩm, lĩnh vực nghệ thuật để khẳng định bản thân, tên tuổi... thì Mai Phương Thúy không đoái hoài đến, vì sao?

- Thực ra Thúy thấy ngược lại, các người đẹp thường làm MC, lấn sân nghệ thuật chút xíu chưa kịp sâu đã vội lấy chồng rồi kinh doanh. Suy cho cùng, có lẽ hoa hậu không nên làm nghệ thuật để bớt cái sự nửa vời đấy lại. Thúy cảm thấy mình cũng nửa vời khi rút ra quá sớm. Thúy không có nhu cầu thể hiện bản thân, đánh bóng tên tuổi, không có nhu cầu được biết đến rộng rãi và cũng không yêu nghệ thuật nên dĩ nhiên không thể tiến xa.

"Thúy tùy ý thả trôi theo dòng đời"

* 13 năm đăng quang, bạn không tận dụng danh hiệu Hoa hậu để tìm kiếm hào quang cho mình nhiều hơn, đó có phải là sự bỏ phí không?

- Ngọc Hân cũng từng nói Thúy bỏ phí tên tuổi và sức ảnh hưởng của mình. Có lẽ cô ấy tận tâm cống hiến còn Thúy thì không. Thúy chỉ tận dụng danh hiệu Hoa hậu nhiều nhất trong hai năm đương nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ của một Hoa hậu: đó là lan tỏa cái đẹp cái thiện đến cộng đồng.

Sau đó thì Thúy tùy ý thả trôi theo dòng đời. Suy cho cùng, tâm tĩnh không có chút tham vọng gì ở tuổi còn rất trẻ cũng không phải tốt. Vì nó khiến người có tố chất đến mấy cũng trở nên nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn.

Ảnh: NVCC Dù khẳng định bản thân thích sự mạo hiểm nhưng cô cho rằng ác mộng lớn nhất của Thúy là trở thành người quá độc lập, quá tự chủ, không cần nhờ đến ai

* Nhìn lại những thế hệ hoa hậu 9X thời 4.0 bây giờ, bạn thấy họ hơn mình về điều gì?

- Thúy nghĩ sóng sau nhất định phải xô sóng trước. Nếu thế hệ sau không tốt hơn thế hệ trước thì thật đáng buồn. Thúy rất vui vì sự thật không phải thế. Còn cụ thể các em tốt hơn như thế nào thì Thúy không chú tâm phân tích vì mình còn bận nhiều việc khác.

* Người ta đồn rằng Mai Phương Thúy có sự bảo bọc về tài chính nên không cần phải lăn lộn vất vả để kiếm tiền như nhiều danh hiệu người đẹp khác?

- Thúy rất vui, nếu người ta đồn vậy chứng tỏ mình đủ xinh đẹp, đủ hấp dẫn và đủ khéo léo để được bao bọc. Nói thật, ác mộng lớn nhất của Thúy là trở thành người quá độc lập, quá tự chủ, không cần nhờ đến ai. Thúy nghe nhiều người xung quanh nói mình độc lập, tự chủ quá đến mức không còn coi đó là lời khen nữa mà thành lời chê rồi.

Cảm giác an toàn thực ra rất lừa dối

* Vậy trong 13 năm kể từ lúc đăng quang đến giờ, có vẻ Mai Phương Thúy chọn cuộc sống “ở ẩn” nhiều hơn. Bạn thấy như vậy là an toàn hơn sao?

- Một tiến sĩ tâm lý, một người thầy từng nói Thúy như con đại bàng vốn dĩ có thể bay rất cao, rất xa nhưng tâm niệm lại chỉ thích làm con gà lẫn trong bầy gà. Sống như vậy Thúy thấy vui (cười). Còn an toàn? Thúy chưa từng thấy thích sự an toàn. Sự an toàn thật nhàm chán. Cảm giác an toàn thực ra rất lừa dối, ru ngủ. Thúy thà chọn mạo hiểm còn hơn.

Ảnh: NVCC Hoa hậu Việt Nam 2006 thừa nhận bản thân có thái độ với tình yêu và hôn nhân không được nghiêm túc

* Nhiều người tò mò, không hoạt động trong showbiz nhiều và có thời gian dường như bạn biến mất, vậy Mai Phương Thúy chọn một cuộc sống như thế nào? - Cuộc sống của Thúy đôi lúc đơn điệu và buồn tẻ kinh ngạc nếu nhìn từ ngoài vào. Sáng đến tối có khi chỉ ngồi đọc sách, viết lách, nghiên cứu. Tuy nhiên trong đầu Thúy thì khác. Thúy làm việc nhiều với ý tưởng và luôn tìm tòi thử nghiệm. Bạn cứ tưởng tượng ra nhà khoa học miệt mài trong phòng thí nghiệm sáng đêm là ra Thúy đấy... * Bạn từng chia sẻ rằng năm 2019 sẽ lấy chồng, vậy kế hoạch đó có như dự định không? - Cuối năm ngoái có ước hẹn vậy với một anh ngoài Hà Nội nhưng giờ Thúy vẫn trong Sài Gòn, chưa ra hỏi anh xem ý anh còn muốn lấy hay không. Chắc sắp tới phải ra xem sao (cười).

* Một người đàn ông như thế nào sẽ khiến bạn chao đảo nhỉ?

- Gầy. Thúy thích con trai gầy một chút.

* Người ta thường nói yêu và kết hôn là hai chuyện khác nhau. Với nhiều người đẹp, kết hôn có thể luôn là phương án rạch ròi và người đàn ông phải đảm bảo nhiều điều kiện cần thiết cho cuộc sống của họ. Còn Thúy nghĩ thế nào?

- Thúy thấy thái độ của mình với hôn nhân và tình yêu không được nghiêm túc. Với bạn bè, công việc Thúy tận tâm bao nhiêu thì với tình yêu hôn nhân Thúy lại thây kệ bấy nhiêu. Tình yêu với hôn nhân là chuyện khi xong hết các việc khác Thúy mới chợt nhớ đến, cảm thấy nó cũng ngọt ngào, nhưng không có thì cũng không sao.

* Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện thú vị!