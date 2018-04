Mai Tiến Dũng 'đụng' bản quyền 'What is love' với Hồ Ngọc Hà

Tối 3.4, Mai Tiến Dũng ra mắt MV Tối nay em muốn sao, thay vì MV What is love như dự định trước đó. Lý giải về điều này, nam ca sĩ cho biết trước đó, anh đã mua bản quyền ca khúc What is love và trình diễn rất thành công tại The Remix 2017. Tuy nhiên, khi Mai Tiến Dũng chuẩn bị quay MV cho bài hát này thì tác giả ca khúc lại bán độc quyền cho nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Thay vì "làm căng", hai bên đã đi đến thỏa thuận, nhạc sĩ Kiên Trần sáng tác riêng ca khúc Tối nay em muốn sao dành riêng cho Mai Tiến Dũng để "bù đắp" lại.

Mai Tiến Dũng bộc bạch: "Sau mối duyên không được trọn vẹn với What is love khi đồng sở hữu cùng chị Hồ Ngọc Hà, Kiên Trần đã gửi ngay cho Dũng ca khúc Tối nay em muốn sao và ở lần nghe demo đầu tiên thì Dũng đã xác định đây là ca khúc của mình. Một bản hip hop có chút ngông, chút "soái ca" nên Dũng và Kiên Trần đã cùng nhau chỉnh sửa phần lời lại cho phù hợp với nội dung nói về những cơ duyên tình cờ có thể đưa hai người đến bên nhau và yêu nhau".