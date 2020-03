Mariah Carey gây sốt với clip kêu gọi mọi người rửa tay đúng cách giữa mùa dịch

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến ngày một đáng quan ngại, Mariah Carey quyết định dạy cặp song sinh Moroccan và Monroe (con chung của cô với chồng cũ Nick Cannon) tại nhà riêng. Trong clip Tiktok được chính chủ đăng tải trên trang Twitter lẫn Instagram, ba mẹ con hào hứng rửa tay cùng nhau, giọng ca All i want for christmas is you vui vẻ hướng dẫn con vệ sinh đúng cách trong 20 giây. Nữ ca sĩ và hai nhóc tì thực hiện thử thách với sự thoải mái, tích cực hát theo bản hit đình đám Fantasy (phát hành 1995) từng giúp cái tên Mariah Carey “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Bên cạnh việc dạy con đúng cách, video như một lời kêu gọi, nhắc nhở mọi người nên quan tâm hơn đến vấn đề vệ sinh cá nhân giữa mùa dịch bệnh đáng quan ngại.