Mariah Carey tiết lộ những góc khuất cuộc đời qua hồi ký cá nhân

Cuốn sách do nữ ca sĩ Mariah Carey viết cùng nhà văn Michaela Angela Davis, được hứa hẹn “sẽ kể những câu chuyện chưa từng được kể về cuộc đời của “nữ hoàng nhạc Giáng sinh””. Trong thông báo công bố ngày phát hành sách của NXB Andy Cohen Books có đoạn: “Câu chuyện của ca sĩ Mariah Carey là một hành trình truyền cảm hứng về nỗ lực vượt qua khó khăn, về sự kiên cường khi đối mặt nhiều vấn đề như chủng tộc, giai cấp, tổn thương tâm lý”.

Mariah Carey cho biết cuốn sách sẽ mang đến cho khán giả một góc nhìn tổng thể về cuộc đời của cô qua nhiều thập kỷ. Nữ danh ca nói thêm rằng khán giả biết không ít chuyện về cuộc đời cô, cả về sự nghiệp ca hát lẫn cuộc sống cá nhân, nhưng phần lớn chỉ có cái nhìn một chiều dưới lăng kính của những bài báo hay các cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Cô chia sẻ với tờ Hollywood Reporter: “Cuốn sách này kể về những ký ức thời thơ ấu, khó khăn, đau khổ tôi phải đối mặt và sự đấu tranh kiên cường để tôi có được như ngày hôm nay”. Mariah Carey hy vọng qua cuốn sách này khán giả sẽ hiểu rõ hơn về con người của cô. Theo tạp chí People, công ty Audible sẽ độc quyền phát hành audio book (sách nói), trong đó đan xen các bản nhạc làm nên tên tuổi của Mariah Carey.

Mariah Carey sinh ngày 27.3.1969 trong một gia đình trung lưu gốc Ireland, ở thành phố New York (Mỹ). Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 1990 khi phát hành album đầu tiên mang tên mình (phát hành tháng 6.1990) và tạo thành cơn sốt trên toàn cầu. Cùng năm 1990, 4 đĩa đơn Vision of Love, Someday, I Don't Wanna Cry và Love Takes Time đều giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Sau đó, Mariah Carey gặt hái thành công với các album: Emotions (1991), Music Box (1993), Merry Christmas (1994). Album Daydream (1995) làm nên lịch sử khi có One Sweet Day là đĩa đơn quán quân trụ lâu nhất lịch sử bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ (16 tuần). Theo thống kê từ tạp chí The Economist, Mariah Carey kiếm được hơn 60 triệu USD tiền bản quyền từ ca khúc Giáng sinh thuộc hàng kinh điển All I Want for Christmas Is You.