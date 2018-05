Mark Wahlberg trổ tài đánh đấm cùng ngôi sao võ thuật Iko Uwais

Góp mặt cùng anh là những cái tên rất nổi tiếng của thể loại hành động, đặc biệt là sự kết hợp cùng ngôi sao võ thuật hàng đầu Indonesia Iko Uwais và diễn viên lão làng John Malkovich.

Lần này tài tử 46 tuổi vào vai James Silva, một sĩ quan tình báo ưu tú của Mỹ. Anh được hỗ trợ bởi một đơn vị bí mật, và dẫn đầu nhóm đặc nhiệm để cố gắng vận chuyển tài sản chứa thông tin mật về loại vũ khí hóa học, một chất độc vô cùng nguy hiểm. Tài sản mà bộ phim nhắc đến chính là Li Noor (Iko Uwais). Người này xuất hiện trước công chúng và yêu cầu rằng nếu chính quyền Mỹ đưa hắn thoát khỏi quốc gia đang ở (chưa xác định) một cách an toàn để tới Mỹ thì hắn sẽ tiết lộ vị trí của gói hàng.



Iko Uwais tiếp tục được phô diễn kỹ năng võ thuật điêu luyện của mình trong bom tấn Hollywood

Theo trailer, chất độc này khi phát tán có thể khiến các thành phố lớn bỗng chốc vắng bóng sự sống. James Silva phải nhanh chóng đưa Li Noor đi và tìm ra gói hàng để đưa nó đến một địa điểm mật gọi là Mile 22 trước khi những thế lực đang săn lùng Li Noor lấy được gói hàng. Và nếu như gói hàng đó được sử dụng thì Mile 22 cũng sẽ gặp tai ương.

Poster phim Mile 22

Sau khi trailer của Mile 22 được tung ra, fan của Mark Wahlberg cũng như những ai yêu thích thể loại phim hành động đều hứng thú trước những cảnh đấu súng ác liệt, rượt đuổi nghẹt thở, cháy nổ hoành tráng, bạo lực được đẩy lên cao và những pha hành động võ thuật đẹp mắt của Iko Uwais.

Trailer của Mile 22

Ngoài ra, nhân tố thu hút khán giả còn nằm ở dàn diễn viên vô cùng “nóng”. Chỉ cần ba cái tên Mark Wahlberg, John Malkovich, Iko Uwais cũng đã đủ sức lôi kéo khán giả ra rạp, nhưng vẫn chưa dừng ở đó. Tham gia diễn xuất còn có hai tên tuổi rất quen thuộc như Lauren Cohan (The Walking Dead, Batman v Superman: Dawn of Justice), Ronda Rousey (Fast & Furious, The Expendables).

Đạo diễn Peter Berg cùng Mark Wahlberg và Iko Uwais trên phim trường

Mile 22 cũng đánh dấu sự hợp tác lần thứ tư giữa đạo diễn Peter Berg và Mark Wahlberg, cặp đôi này đã tạo nên thành công cho Patriots Day, Deepwater Horizon và hai đề cử Oscar với Lone Survivor. Liệu Peter Berg có thể tạo thêm một cú hit nữa cho Mile 22? Phim dự kiến sẽ ra rạp vào 3.8.2018.