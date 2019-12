'Marriage Story' - Đúng sai trong một cuộc hôn nhân bế tắc

Marriage Story (tựa Việt: Câu chuyện hôn nhân) là tác phẩm mới nhất của đạo diễn chuyên trị dòng phim tâm lý - hài Noah Baumbach. Đúng như tên gọi Câu chuyện hôn nhân, phim xoay quanh vụ ly hôn của đôi vợ chồng nghệ sĩ Charlie (Adam Driver) và Nicole (Scarlett Johansson). Một người là đạo diễn trẻ đang lên của làng kịch nghệ New York, người kia là vợ, nàng thơ trên sân khấu của anh - Nicole - muốn chuyển sang sống ở bờ Tây nước Mỹ để theo đuổi sự nghiệp diễn viên truyền hình tại Los Angeles.

Đạo diễn Noah Baumbach từng nhận được nhiều đánh giá tích cực với The Squid and the Whale, tác phẩm đề cập đến vấn đề ly hôn trong gia đình, thông qua góc nhìn của hai đứa trẻ phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự đổ vỡ ấy. Marriage Story khai thác cùng đề tài nhưng lại có hướng lựa chọn khác về chủ thể kể chuyện. Phim thể hiện bức chân dung buồn bã về cuộc hôn nhân đang có dấu hiệu tan vỡ của cặp vợ chồng gặp nhiều bất đồng trong tính cách, quan điểm sống qua lăng kính của chính họ.