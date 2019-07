Marvel gặp rắc rối vì quay ‘Black Widow’ trái phép tại khu bảo tồn thiên nhiên

Cụ thể, trong hai ngày 16 và 17.7, Marvel đã đưa đoàn làm phim đến quay ở khu bảo tồn thiên nhiên Hankley Common (thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng Anh). Tại đây, đội ngũ sản xuất siêu phẩm Black Widow đã dựng cảnh một trực thăng rơi và một túp lều giả trang trại kiểu Nga trong khu bảo tồn nói trên.

Mọi chuyện sẽ không có gì rắc rối nếu hội đồng giáo xứ gần đó và người dân địa phương không phàn nàn về quá trình quay phim làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và các loài động vật quý hiếm. Trong đơn khiếu nại gửi chính quyền địa phương, hội đồng giáo xứ tại đây bày tỏ bức xúc: “Mặc dù đơn xin cấp phép của họ vẫn đang trong thời gian chờ phê duyệt nhưng hoạt động quay phim đã được tiến hành và thậm chí có thể hoàn thành trước khi các thủ tục đúng quy định được thông qua”.

Một bối cảnh do đoàn làm phim dàn dựng trái phép trong khu bảo tồn ẢNH: STEVE PORTER PICTURES

Người dân địa phương cũng lo sợ rằng những vụ nổ súng, hoạt cảnh máy bay rơi hay tiếng sấm chớp giả sẽ khiến các loài chim hiếm ở khu bảo tồn hoảng sợ. Đáng nói, nhiều loài chim tại đây đang ở giữa mùa làm tổ và các tiếng ồn từ bộ phim sẽ khiến chúng cảm thấy không an toàn rồi trốn đi nơi khác, để lại mớ trứng cho những kẻ săn mồi khác như cáo hay chồn ecmin. Chưa kể, Hankley Common còn là môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã trong đó có nhiều loài bướm, thằn lằn quý hiếm.

Một phụ nữ sống gần khu vực này cho biết: “Chồng tôi là một nhà nghiên cứu về chim và ông ấy đang lo sợ những tiếng ồn ào và sự hỗn loạn trong quá trình quay phim sẽ đe dọa đến sức khỏe, nơi cư trú của các các loài chim quý hiếm như Cú muỗi - một loài đang suy giảm số lượng nghiêm trọng tại Anh. Điều này cũng xảy ra tương tự với loài chim chích Dartford. Hiện con người chỉ tìm thấy chúng ở một vài nơi trên Trái đất, trong đó có Hankley Common. Đây chính là lý do chúng tôi buộc phải bảo vệ chúng khỏi những tiếng ồn lớn này”.

Quá trình quay Black Widow sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi rắc rối này ẢNH: MARVEL STUDIOS

Trước đó, phía đoàn làm phim đã đệ trình một văn bản dài 28 trang gửi lên cơ quan có thẩm quyền nhằm xin được quay phim tại địa điểm nói trên. Ngoài ra, đơn vị sản xuất bom tấn siêu anh hùng này xin phép được sử dụng các tòa nhà di động và dụng cụ làm phim, khoảng 200 chỗ đỗ xe và được đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đổi lại, hãng phim sẽ chi trả 500.000 bảng Anh (hơn 14 tỉ đồng). Một phát ngôn viên của địa phương cho biết đơn xin phê duyệt quay phim của Marvel hiện vẫn đang được xem xét và sẽ không có bất kỳ quyết định nào được đưa ra, ít nhất cho đến ngày 2.8.

Được biết, Black Widow còn có nhiều phân cảnh phải quay tại địa điểm nói trên từ 20 đến 28.7 và Marvel đang ráo riết chuẩn bị dàn dựng các bối cảnh mới ở đây. Tuy nhiên, với rắc rối này, có thể khiến lịch quay theo dự kiến bị ảnh hưởng. Trước bom tấn về nữ siêu anh hùng của Marvel, đã có nhiều tác phẩm nổi tiếng quay tại Hankley Common như: James Bond (các phần: The World Is Not Enough, Die Another Day và Skyfall), First World War và gần đây nhất là phần mới của Kingsman quay vào đầu năm 2019.