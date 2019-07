Mâu Thủy tuyên bố tặng 100 triệu cho người chứng minh cô 'đá xéo' Trương Thế Vinh

Mới đây, thông tin Trương Thế Vinh đăng đàn tố một thương hiệu thời trang sử dụng hình ảnh của anh nhằm mục đích kinh doanh mà chưa hỏi ý kiến được dư luận quan tâm. Anh chia sẻ: “Thương hiệu này cũng khá có tiếng, vậy mà thích ăn chùa”. Trong đoạn tin nhắn được chia sẻ, Trương Thế Vinh bức xúc yêu cầu shop này gỡ bỏ hình ảnh của mình và bồi thường 25 triệu đồng vì sử dụng hình ảnh những ngày qua. Anh nói thêm: “Bạn lấy đâu không quan trọng, sử dụng với mục đích kinh doanh là cần có sự đồng ý của tôi. 5 ngày sử dụng không phải tháo xuống là xong".

Sự việc thu hút sự chú ý của công chúng và nhiều nghệ sĩ. Trong khi hầu hết cư dân mạng đứng về phía Trương Thế Vinh thì một số nghệ sĩ đã có hành động “mỉa mai” việc làm của “voi biển”. Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện hình chụp một bình luận được cho là của Á hậu Mâu Thủy dưới bài viết của đại diện thương hiệu thời trang này. Cụ thể, tài khoản này viết: “Kiếm 25 triệu dễ vậy, Thủy cũng muốn”. Ngay sau đó, Á hậu Mâu Thủy đã bị cư dân mạng “ném đá” vì họ cho rằng nữ người mẫu đang cố tình “ăn theo” vụ lùm xùm này để nổi tiếng.

Sau khi nhận nhiều chỉ trích, Mâu Thủy đã có một bài đăng thanh minh về việc này. Nữ người mẫu cho biết bản thân không hề bình luận bài đăng đó và khẳng định không có thời gian để quan tâm đến những chuyện thị phi. Cô chia sẻ: “Rất bất ngờ khi khuya rồi một người anh gửi cho mình tấm hình như vậy. Và Thủy vô cùng hoang mang bởi vì Thủy không hề có bình luận nào như vậy, xin khẳng định là không hề bình luận như vậy về việc này. Buổi sáng hôm nay khi thức dậy thấy stylist Kye đăng một bài gửi lời xin lỗi đến anh Trương Thế Vinh thì Thủy mới biết điều gì đang xảy ra...”.

Mâu Thủy đưa ra “phần thường" cho những người chứng minh được cô là người viết dòng bình luận 'đá xéo" đồng nghiệp Ảnh: Chụp màn hình

“Thật ra Thủy định im vài ngày cho qua nhưng giờ Thủy quyết định đính chính lại là việc mình không làm thì không cần phải nhận. Đây là chuyện vô cùng liên quan đến công việc của Thủy hiện tại”, người đẹp sinh năm 1992 chia sẻ. Thậm chí, trong bài viết của mình, Mâu Thủy đưa ra những “phần thưởng" cho những người chứng minh được cô là người viết dòng bình luận ''đá xéo" đồng nghiệp. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tuyên bố: “Ai tìm ra comment của Thủy, đưa đường link hoặc gắn Thủy vào, Thủy sẽ đưa người đó 100 triệu. Ai tìm được nguồn của bức ảnh chụp lại comment của Thủy trên mạng và biết người nào cố tình hạ bệ Thủy sẽ tặng bạn ấy 100 triệu. Bạn nào chứng minh ấy là sản phẩm của photoshop, Thủy thân tặng bạn ấy 20 triệu".

Bên cạnh Mâu Thủy thì diễn viên Diễm My 9X cũng là một trong những cái tên bị dư luận lên án gay gắt. Cụ thể, nữ diễn viên đăng hình chụp lại một cửa hàng ảnh thẻ sử dụng hình của cô trên bảng hiệu để quảng cáo với dòng chú thích: “Chắc phải đòi 100 triệu quá. Hình chụp hồi xửa hồi xưa mà dám in ra quảng cáo chụp ảnh thẻ”. Hành động này của nữ diễn viên Mỹ nhân kế bị cộng đồng mạng cho là đang “đá xéo” Trương Thế Vinh. Một số người bức xúc đòi tẩy chay Diễm My 9X vì cách cư xử kém văn minh và không phân biệt đúng sai. Ngay sau đó nữ diễn viên đã lên tiếng giải thích. Diễm My cho biết hiện cô đang bận rộn với công việc nên không hề biết về vụ lùm xùm giữa Trương Thế Vinh và một nhãn hàng thời trang. Vì vậy khi người quản lý gửi tấm hình chụp được lúc đi ngang tiệm ảnh, Diễm My 9X thấy vui nên đăng lên Instagram. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi đến mọi người vì khiến cho khán giả hiểu lầm và bức xúc.

Mặc dù hai người đẹp đã lên tiếng giải thích nhưng cộng đồng mạng vẫn cho rằng đây là hành động thiếu văn minh và thiếu hiểu biết khi chưa tìm hiểu vấn đề đã vội vàng ''tấn công'' đồng nghiệp.