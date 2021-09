MC Diệp Chi nói gì khi không còn dẫn 'Đường lên đỉnh Olympia'?

Khánh Vy năm nay 22 tuổi, vốn quen thuộc với các chương trình liên quan đến kiến thức trên VTV như IELTS Face-Off, Crack’Em Up, Follow Us... Cô có biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" khi xuất hiện trong clip đùa vui cùng bạn bè với nhiều thứ tiếng khác nhau (Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt)... Khánh Vy xuất thân từ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao. Một số thành tích hoạt động ngoại khóa khi còn là sinh viên của Khánh Vy: Đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức; Một trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ. Khánh Vy còn từng nhận đề cử giải VTV Awards 2016 ở hạng mục Nhân vật ấn tượng của năm.