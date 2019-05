MC gốc Việt Jeannie Mai bị lạm dụng tình dục khi mới 9 tuổi

Cố vấn thời trang của chương trình How Do I Look? khiến công chúng bàng hoàng khi tiết lộ quá khứ ám ảnh trong một đoạn video phát trên kênh Hello Hunnay. Theo đó, MC gốc Việt cho biết cô bị một thành viên nam trong gia đình lạm dụng tình dục từ năm 9 tuổi . Xuất hiện trong đoạn clip trên còn có mẹ của Jeannie Mai là bà Olivia Tu Tram Mai. Được biết từ khi xảy ra vụ việc, mối quan hệ của hai người trở nên lạnh nhạt và rạn nứt kéo dài suốt 8 năm.

Đây là lần đầu cả hai thẳng thắn chia sẻ về sự đổ vỡ tình cảm gia đình cũng như ảnh hưởng tiêu cực của sự việc đến thời gian hiện tại. Chia sẻ trên kênh YouTube của mình, chuyên gia trang điểm xứ cờ hoa cho biết sau khi em trai thứ hai của cô ra đời, mẹ cô phải làm thêm nhiều công việc để kiếm sống dẫn đến việc thường xuyên xa nhà. Do đó, bà đã tin tưởng nhờ một thành viên trong gia đình đảm nhận công việc của một người giữ trẻ.

Ảnh: AFP Jeannie Mai cho biết cô bị lạm dụng tình dục bởi người giữ trẻ khi mới 9 tuổi

Miêu tả về đối tượng trên, người “cầm trịch” chương trình The Real không nêu tên cụ thể: “Người này đến nhà tôi mỗi ngày và ở lại với tôi sau giờ học. Anh ta khoảng 16 hoặc 17 tuổi và là một người tuyệt vời”. Tuy nhiên, mối quan hệ trên nhanh chóng chuyển biến một cách “thân thiết quá mức cho phép”.

Jeannie Mai nhớ lại: “Một ngày nọ, khi chúng tôi cùng nhau chơi game thì anh ta bắt đầu ngồi sát lại và chạm vào đùi tôi. Tôi bị choáng váng vì chưa bao giờ bị đụng chạm như vậy và tôi không hề biết điều đó là một việc sai trái”. “Đó là lần đầu tiên tôi biết một người đàn ông trưởng thành là như thế nào, anh ta đã vượt quá giới hạn cho phép”, chủ nhân giải thưởng Người dẫn chương trình nổi bật cho hay.

“Điều này xảy ra mỗi ngày trong một vài tuần, và sau đó trở thành thói quen trong mỗi tháng”, cô nói thêm. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Tôi không dám nói ra bất kỳ điều gì vì tôi sợ”. Thời điểm đó, ba mẹ của Jeannie Mai đang phải vật lộn với cuộc mưu sinh. Do đó, kẻ lạm dụng đã thuyết phục cô giữ kín bí mật vì họ sẽ nổi giận nếu biết những gì đã xảy ra.

Ảnh: Hello Hunnay Jeannie Mai (phải) và mẹ ruột Olivia Tu Tram Mai chia sẻ trong một video về mối quan hệ rạn nứt của họ

Thời gian trôi qua, ngôi sao truyền hình thực tế quyết định xin mẹ cô tuyển một người giữ trẻ khác vào năm cô 14 tuổi. Tuy nhiên, bà không đồng ý. Khi sự lạm dụng gia tăng, nữ nghệ sĩ quyết định kể cho mẹ cô biết nhưng đáng tiếc bà không tin.

Về phía Olivia Tu Tram Mai, bà cho biết bản thân phải đấu tranh với các cáo buộc từ lời con gái vì bà biết rõ anh chàng giữ trẻ từ khi anh ta mới 1 tuổi. Sau đó, mẹ của nữ nghệ sĩ khước từ sự thật và nổi giận: “Mẹ không tin con! Mẹ không thấy bất cứ điều gì xấu về anh ta cả”.

Cảm thấy sốc vì chính mẹ ruột chối bỏ mình, nghệ sĩ 40 tuổi quyết định trốn khỏi nhà và chuyển đến San Francisco sinh sống năm 16 tuổi. Đến thời điểm hiện tại, sự rạn nứt đã kéo dài hơn 8 năm. Cuối cùng, cả hai cũng dành thời gian để cùng nhau ngồi lại. Bà Olivia cho biết: “Tôi thực sự bị sốc. Đó là một điều có thật. Tôi đã thực sự bình tâm để lắng nghe con gái mình kể từng chi tiết một”. Ngay sau đó, bà quyết định đối chất với kẻ lạm dụng và cho biết anh ta đã cầu xin đừng khởi kiện.

Ảnh: Facebook nhân vật Hình ảnh thời thơ ấu của MC gốc Việt Jeannie Mai

Trong đoạn video, MC gốc Việt bật khóc chia sẻ đây là lần đầu tiên sau 8 năm cô thấy mẹ mình lắng nghe và đứng ra bảo vệ con gái. Cả hai mẹ con thú nhận đã hàn gắn mối quan hệ sau gần một thập niên xa cách. Jeannie Mai và mẹ cô cũng lên tiếng kêu gọi các bậc phụ huynh nên quan tâm con cái nhiều hơn. Qua đó, cả hai cũng khuyến khích các cô bé, cậu bé dám lên tiếng tố cáo với bất kỳ hành vi xâm hại tình dục nào. Theo đó, chuyên gia trang điểm Hollywood chia sẻ: “Chúng tôi hi vọng rằng câu chuyện này có thể giúp các bạn kết nối nhiều hơn với mẹ của mình. Sự gần gũi giữa các thế hệ sẽ giúp bạn chữa lành vết thương theo năm tháng”.

Jeannie Mai, tên đầy đủ là Jeannie Cam Tu Mai. Cô là MC người Mỹ gốc Việt, nổi tiếng qua các chương trình truyền hình như How Do I Look? và Character Fantasy. Ngoài ra, cô còn biết đến với tư cách là một cố vấn thời trang trong chương Today Show.