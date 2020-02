MC nổi tiếng nước Anh tự tử tại nhà riêng

Caroline Flack, người dẫn show truyền hình nổi tiếng Love Island tại Anh đã qua đời hôm thứ bảy tuần trước tại London với lý do tự tử . Đại diện gia đình cô chia sẻ với tờ The Sun: ''Chúng tôi xác nhận rằng Caroline của chúng tôi đã qua đời vào hôm nay 15.2. Chúng tôi yêu cầu báo chí tôn trọng sự riêng tư của gia đình vào lúc khó khăn này".

Tờ Associated Press trích dẫn một tuyên bố từ luật sư, xác nhận cái chết của cô là tự tử. Tháng 12.2019, khi Caroline bị buộc tội tấn công bạn trai - ngôi sao quần vợt Lewis Burton sau một tập phim liên quan đến anh, chương trình Love Island đã "thẳng tay" đuổi việc Caroline.

Khi tâm sự về nỗi buồn của mình, Caroline đã viết: ''Hãy trở nên tốt đẹp với mọi người. Bạn không bao giờ biết những gì đang diễn ra''. Dư luận vô cùng bàng hoàng trước cái chết của Caroline vì mới đây vào dịp lễ Tình nhân, Caroline đã đăng tải một bài viết mới trên mạng xã hội với chú chó đáng yêu của mình.