'Mẹ đơn thân' Thanh Trúc sang Nhật học thêm về cách dạy con

Diễn viên Cha và con và... cùng một số người bạn lên đường sang Nhật. Thanh Trúc chia sẻ Nhật Bản là quốc gia châu Á mình muốn đến nhất vì sự văn minh và phát triển vượt bậc của nơi đây, đặt biệt là về giáo dục con người.

"Nếu thường xem những show truyền hình Nhật Bản đặc biệt là những show thực tế về trẻ em, bạn có thể dễ dàng nhật thấy trẻ em Nhật Bản rất kỷ luật và tự lập… Vậy người Nhật dạy con như thế nào. Đó là lý do tôi mong muốn được tìm hiểu qua chuyến đi", người đẹp 23 tuổi cho hay.

Tình yêu đầu đời "dính" vào người đàn ông không tốt, Thanh Trúc càng thương yêu giọt máu của mình hơn

Nữ diễn viên từng hi vọng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng không may lại trở thành người thứ ba. Sau đó cô lặng lẽ rời khỏi showbiz ba năm qua. Gần đây "nàng thơ" của đạo diễn Phan Đăng Di trở lại, tiết lộ là mẹ đơn thân. Sinh con trong hoàn cảnh trớ trêu nhưng Thanh Trúc cho biết rất tự hào khi Sumo là người dễ thích nghi với hoàn cảnh.

"Khi con đã bắt đầu cứng cáp hơn, tôi dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh và sắp xếp mọi thứ nối lại đam mê điện ảnh. Bên cạnh đó, tôi cũng đang định hướng trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Tôi đã trải qua quá trình đào tạo nghiệp vụ dẫn chương trình của đài truyền hình TP.HCM và sẵn sàng thử sức với vai trò mới", nữ diễn viên nói thêm.

Được biết chuyến đi của người đẹp sẽ kéo dài 2 tuần để có thời gian trò chuyện cùng một số phụ huynh nơi đây về cách dạy con, tìm kiếm phương cách chỉ dạy con trai Sumo tốt nhất. "Trẻ em Nhật Bản thường có xu hướng tự lập hơn nhiều so với trẻ em Việt Nam. Người Nhật khuyến khích con em của họ tự mình giải quyết những vấn đề của riêng chúng và không can thiệp khi còn có thể. Tôi rất thích cách dạy này. Để có thể thoải mái sang Nhật, tôi nhờ người nhà chăm con. May mắn khi con trai ngoan ngoãn, tôi không quá lo lắng về chuyến đi này", người đẹp nói thêm.