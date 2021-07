Mẹ may khẩu trang - Thơ của Lê Hòa

Một thời Côn Đảo liệt oanhlưng mẹ gập cả tuổi xanh vào lòngbàn tay thoăn thoắt xoay vòngnhư ôm hết những long đong cuộc người"Khẩu trang à! Khẩu trang ơi!mày đi muôn nẻo muôn nơi giúp đời"Miệng mẹ khe khẽ mỉm cười:"Tôi còn sức khỏe còn đôi tay nàysẽ còn cùng chiếc máy maybởi tin chắc chắn đến ngày an nhiênnhư hồi chống giặc triền miênrồi sẽ qua hết những miền tai ương"Tấm vải trắng những đêm trườngnhư ngày xưa mẹ tìm đường thăm chatấm vải sáng tựa sao xanhư vầng nhật nguyệt đi qua tuổi gầyNgoài trời dẫu có nặng mâyMẹ vẫn cùng chiếc máy may nhịp nhàngMẹ ngồi đó. Với khẩu trangMẹ như trầm tỏa, ấm tràn quê hương* Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt, ngoài 90 tuổi ở Q.Gò Vấp, TP.HCM có chồng và con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, dù tuổi cao nhưng vẫn hằng ngày may khẩu trang phát miễn phí cho người dân trong đại dịch Covid-19