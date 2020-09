Meghan Markle chi hơn 2 triệu USD để kiện báo Anh liên quan đến sách ‘Finding Freedom’

Luật sư của Meghan Markle nói thông tin trong bài báo về vợ chồng Hoàng tử Harry: “Rõ ràng là sai sự thật”, theo Reuters. Meghan Markle (còn được gọi Nữ công tước xứ Sussex) kiện Nhà xuất bản Associated Newspaper về các bài báo trên tờ The Mail on Sunday (thuộc sở hữu của Associated Newspaper) được in vào năm ngoái, bao gồm nhiều phần của bức thư viết tay mà cô gửi cho cha mình - ông Thomas Markle vào tháng 8.2018.

Tại phiên điều trần ở Tòa án Tối cao London (Anh) vào ngày 21.9, luật sư của The Mail on Sunday cho biết: “Cuốn tiểu sử Finding Freedom của Hoàng tử Harry, 36 tuổi và Meghan Markle, 39 tuổi, xuất bản vào tháng 8.2020, dường như đã được viết với sự hợp tác chặt chẽ của nữ công tước”. Trước phiên tòa sẽ bắt đầu vào tháng 1.2021, các luật sư của tờ The Mail on Sunday đưa ra bằng chứng việc Meghan Makle hợp tác với 2 tác giả cuốn sách Finding Freedom (tạm dịch Đi tìm tự do) là Carolyn Durrand và Omid Scobie cho thấy Meghan Markle dự định công khai một số chi tiết riêng tư, bao gồm cả nội dung của bức thư gửi cha mình.

Bìa cuốn Finding Freedom của Carolyn Durrand và Omid Scobie ẢNH: REUTERS

Antony White, luật sư của tờ The Mail on Sunday, nói với tòa rằng một số thông tin cá nhân chỉ có thể đến từ chính cặp vợ chồng hoặc những người bạn thân được phép tiết lộ nó. Ông cho biết cuốn sách “mang nội dung được viết với sự hợp tác sâu rộng của hai người”. Tuy nhiên luật sư Justin Rushbrooke của Meghan Markle xác nhận không có bất cứ bằng chứng nào cho lập luận của luật sư tờ The Mail on Sunday và khẳng định “rõ ràng là sai trái”.

Một trong hai tác giả của cuốn sách, Omid Scobie, cũng đã đưa ra một tuyên bố ủng hộ Meghan Markle, trong đó ông mô tả cuốn sách là “một dự án độc lập”. Omid Scobie nói: “Bất kỳ gợi ý nào cho rằng Hoàng tử Harry và Nữ công tước xứ Sussex hợp tác trong cuốn sách đều là sai. Họ không ủy quyền để viết cuốn sách này và chưa bao giờ hai người được phỏng vấn để viết sách cũng như trả lời về sự ra đời của cuốn sách”.

Luật sư Antony White cho biết bằng chứng của Omid Scobie “cần được kiểm tra nghiêm ngặt”. Đại diện tờ The Mail on Sunday lập luận rằng việc công bố bức thư của Meghan Markle gửi cho cha mình vào tháng 8.2018 được biện minh bởi mục đích của Meghan là “chống lại phương tiện truyền thông”, bao gồm các cuộc phỏng vấn ẩn danh 5 người bạn của cô với tạp chí People của Mỹ vào tháng 2.2019. Trả lời phỏng vấn tạp chí People, 5 người phụ nữ giấu tên cho biết họ là bạn thân của Meghan Markle. Sau khi nhìn thấy nàng dâu hoàng gia chịu nhiều oan ức, họ đã quyết đinh “phơi bày sự thật” về những tin đồn xoay quanh Công nương Meghan Markle, trong đó có liên quan đến mối quan hệ rạn nứt giữa cô và cha đẻ - ông Thomas Markle. Tuy nhiên, Meghan Markle phủ nhận rằng bạn bè đã thay mặt cô để đưa ra những chi tiết nói trên.

Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 11.1.2021 và kéo dài từ 7 - 10 ngày. Tại phiên điều trần hôm 21.9, tòa án cho biết có 7 nhân chứng, trong đó 4 nhân chứng sẽ xuất hiện thay mặt cho Meghan Markle. Đội ngũ pháp lý của Meghan Markle đã dự trù ngân sách khoảng 2,3 triệu USD cho vụ kiện, trong khi chi phí của tờ The Mail on Sunday cũng lên đến hơn 1,5 triệu USD.