Meghan Markle và Hoàng tử Harry trả lại 9 triệu USD quà cưới

Trước đám cưới hoàng gia hôm 19.5, Meghan Markle và Hoàng tử Harry đã gửi thông báo đến cho toàn thể người dân nước Anh rằng họ có thể tặng quà cưới bằng cách đóng góp cho bất kỳ tổ chức từ thiện nào trong 7 tổ chức mà cặp đôi đã chọn.

Tuy nhiên, người dân và các doanh nghiệp vẫn gửi quà cưới cho Công tước và Nữ công tước xứ Sussex để bày tỏ lòng mến mộ, với tổng giá trị lên đến hơn 9 triệu USD. Theo Express, số quà này buộc phải trả lại người gửi vì các thành viên của Hoàng gia Anh không được phép nhận quà tặng từ các doanh nghiệp hoặc những người mà họ không có quan hệ thân thiết. Quy tắc này được đặt ra nhằm tránh việc họ bị khai thác hình ảnh cá nhân vì mục đích thương mại.

Ảnh: AFP Cặp đôi hoàng gia được cho là đang hưởng tuần trăng mật tại Fairmont Jasper Park, nơi được mệnh danh là thiên đường ở Canada

"Quà tặng từ các cá nhân sống ở Anh nhưng không quen biết các thành viên của gia đình hoàng gia sẽ bị từ chối do lo ngại về quyền sở hữu hoặc động cơ của người tặng quà. Ngoài ra, còn một lý do mà các món quà không thể vào điện Buckingham đó là vì lý do an ninh", theo thông tin trên trang web chính thức của Hoàng gia Anh.