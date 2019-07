Meryl Streep nhận giải Tribute Actor Award của Liên hoan phim Toronto lần thứ 44

Theo Variety, nữ diễn viên Meryl Streep cũng đến Liên hoan phim để quảng bá cho bộ phim mới nhất bà tham gia diễn xuất, một phim của đạo diễn Steven Soderbergh: The Laundromat. Bộ phim này được trình chiếu trong chương trình North American Premiere cùng với các phim: Joker vớidiễn viên Joaquin Phoenix; Hustlers với Jennifer Lopez; A beautiful day in the neighborhood do Tom Hanks thủ vai chính.

Meryl Streep là một trong những nữ diễn viên tài năng nhất trong thế hệ của bà. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, bà đã có nhiều đóng góp cho điện ảnh, truyền hình, sân khấu từ những vai diễn đầu tiên trong phim The Deer Hunter, Kramer vs. Kramer, Sophie’s Choice cho đến các bộ phim hiện tại như: The Devil wears Prada, The Iron Lady, The Post...

"Bà đầm thép" Meryl Streep: 4 thập kỷ sự nghiệp lẫy lừng

Không những khắc họa rõ nét các nhân vật mình thủ vai, Meryl Streep còn biến họ thành những nhân vật vượt thời gian. Với ba lần đạt giải Oscar trong các phim: The Iron Lady, Sophie's Choice và Kramer vs. Kramer, một giải Emmy cho phim truyền hình ngắn của HBO là Angels in America đã minh chứng cho tài năng diễn xuất của Meryl Streep.

Cũng trong gala, ngoài Meryl Streep, hãng sản xuất phim Participant Media cũng sẽ nhận giải Impact Award. Hãng này đã sản xuất trên 100 phim, được đề cử 73 giải Oscar và thắng 18 giải trong đó có giải phim hay nhất cho 2 phim Green Book và Spotlight.

Liên hoan phim Toronto năm nay sẽ diễn ra từ 5.9 đến 15.9.