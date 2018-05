Metoo trong showbiz Việt - Áp lực dư luận, tin nhắn đe dọa sau khi lên tiếng tố cáo

Mẹ vũ công Nga My: "Tôi ủng hộ con gái" Về phía vũ công Nga My, sau khi lên tiếng tố Phạm Anh Khoa nhắn tin rủ tới nhà riêng lúc nửa đêm, cũng gặp phải những ý kiến trái chiều tương tự Phạm Lịch. Bà Đoan Trang, mẹ của Nga My, chính là người đồng hành cùng con giữa "tâm bão". Chia sẻ cùng Thanh Niên, bà Đoan Trang cho biết: "Tôi biết đến chuyện con gái nhận được những tin nhắn gạ gẫm vào đầu năm nay. Khi đó, con không nói rõ là ai, chỉ nói là người đàn ông đã có vợ con mà lại rủ rê đi chơi. Tôi chỉ nhắc con đừng dính vào vì điều đó là không nên. Mãi đến khi Phạm Lịch chia sẻ câu chuyện của mình, con tôi share lại trên trang cá nhân thì chị gái của nó mới gặng hỏi. My không quen Phạm Lịch nhưng thấy đồng cảm với Lịch vì là một cô gái đơn thân độc mã lên tiếng mà phải chịu nhiều sức ép từ dư luận nên mới quyết định chia sẻ câu chuyện của mình. Khi kể cho tôi nghe câu chuyện này, My nói: "Con mong mẹ đồng hành cùng con". Ở khía cạnh người mẹ, tôi ủng hộ con vì những việc con đang làm mang chiều hướng tích cực, biết tự bảo vệ mình và đấu tranh cho lẽ phải. Hiện, tôi và con vẫn rất vững vàng dù cháu cũng có chút buồn khi có những ý kiến trái chiều. Gia đình tôi có truyền thống nghệ thuật. Con tôi theo múa từ năm 3 tuổi và đến nay vẫn hết mình vì đam mê. Sau sự việc này, tôi càng tin tưởng con hơn và vẫn ủng hộ con tiếp tục con đường nghệ thuật một cách chân chính. Nếu con đấu tranh cho lẽ phải mà mình không ủng hộ thì sau này gặp những chuyện khác, con sẽ không dám lên tiếng nữa".