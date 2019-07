Mila Kunis, mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới nhờ sự bí ẩn

Ban đầu, cái tên Mila Kunis chỉ được thế giới giải trí Hollywood biết đến khi là một nàng thiếu nữ 18 có cuộc tình “ăn theo” hào quang của thần đồng Home Alone, M. Culkin, lúc ấy đang tuổi “trẻ trâu”. Tuy nhiên, gần 10 năm sau, tên của Kunis lại được bật mí cùng những bí mật thú vị về người đẹp này, bông hồng xứ Ukraine gốc Do Thái.

Mila được biết đến là một nàng thiếu nữ 18 có cuộc tình “ăn theo” hào quang của thần đồng trong phim Home Alone Ảnh: Getty Image

Là 3 trong 1. Mila Kunis là cô gái thế nào? Đi tìm câu trả lời cũng đủ làm điên đầu các fan. Bởi chỉ dựa vào 4 yếu tố gồm nhan sắc, sự nghiệp, đường tình và tính khí, nữ diễn viên Mỹ này đã tự nhận mình là “phù thủy” Angelina Jolie, biểu tượng sex Megan Fox và nhân vật hoạt hình nữ Meg Griffin cô từng lồng tiếng... cộng lại. Mila còn đưa ra nhận định về tính khí của Megan Fox, rồi để mặc người ta từ đó đoán mò về mình. Theo cô, “Megan Fox có tật nói năng bạt mạng, mặc kệ chuyện xảy ra sau đó từ phát ngôn tào lao ấy. Tôi hi vọng cô ấy ý thức rõ những gì đang làm, bởi nếu được như vậy, Fox sẽ rất tuyệt vời".

Có đôi mắt… không giống ai. Mắt Mila Kunis thật to, màu caramel, trông rất khủng nhưng lại vô cùng nồng nàn. Chính cô cũng tự nhận, nếu chỉ nhìn vào mắt, mặt cô chẳng khác gì các cô gái truyện tranh Nhật Bản. Ngoài dấu ấn đó ra, những thứ còn lại trên khuôn mặt của Mila đều nhỏ, nên bạn bè lại bảo cô thuộc giống người Hobbit trong phim của đạo diễn Peter Jackson. Chiều cao của Mila lại càng bí hiểm hơn. Cô vợ của Kutcher đã từng thắng hàng trăm đô la khi cá cược với mọi người xem ai nói đúng cô cao cỡ nào. Còn thực sự Mila Kunis không là “chân dài”, bởi chỉ cao 1,63m.

Ham thích những chủ đề lập dị. Theo lời Mila tiết lộ, cô mê đọc những đầu báo thuộc loại “rất chuyên đề, khó nhai” như The Huffington Post, The Drudge Report. Cô sẵn sàng bỏ ra hàng giờ để săn lùng thông tin về các loại sản phẩm linh tinh, đại loại như xà bông, mỹ phẩm. Mila ghiền nghiên cứu tìm kiếm địa điểm trên ứng dụng Yelp, khoái chương trình hài Colbert chuyên châm biếm đả kích về các đề tài chính trị và các vấn đề thời sự, đồng thời là fan ruột của các chương trình Sinh tồn trong thiên nhiên như Man vs Wild với thần tượng là Bear Grylls.

Đậm máu đỏ đen và là tín đồ video game. Chính Mila Kunis từng thú nhận đã mất hàng đống tiền hoang phí vào Las Vegas. Ngoài máu đỏ đen, Mila còn lậm các trò chơi video. Hồi dính với Macaulay Culkin, cả hai suốt ngày vùi đầu vào World of Warcraft. Còn bây giờ, bà mẹ hai con lại mê tít trò trồng trọt nông trại, Facebook Farmville.

Mila Kunis luôn kín tiếng đối với các mí mật liên quan đến các cảnh diễn yêu đương hay tình cảm đối với bạn diễn Ảnh: Getty Image

Không hẳn chê hay thích giới paparazzi, cũng không tìm mọi cách để né tránh nhóm này, Mila Kunis chỉ mong dần dần showbiz hình thành một lớp thợ săn ảnh có tâm hơn, có tính sáng tạo chủ động chứ không a dua, ăn theo. Mila chẳng ngại các paparazzi vì tự nhận mình không phải là một người nổi tiếng, mà chỉ là một nữ diễn viên chăm chỉ làm việc.

Chẳng ưa buôn chuyện về mổ xẻ thẩm mỹ làm đẹp. Phản pháo lại vụ có trang web soi mói hóng hớt là Kunis đã sửa mũi, dù các bức ảnh chụp họ trưng ra trước và sau chẳng khác gì nhau, Mila Kunis trả lời “giả sử tôi có nâng ngực tôi sẽ sửa cho ra trò chứ không làm qua loa như trò mèo để đến nỗi trước, sau nhập nhoạng”.

Tự hào mình là một bản sao chính thống của minh tinh Angelina Jolie. 15 tuổi, tức vào năm 1998, Kunis đã được mời thủ vai "Gia" lúc là gái tơ - một cô người mẫu trẻ đồng tính nghiện ma túy - trong bộ phim cùng tên trên kênh HBO mà Angelina Jolie đóng vai "Gia" khi trưởng thành. Cha mẹ Mila không hề biết chuyện con gái "làm chuyện bí ẩn" là lên phim ấy cho đến khi xuất phẩm được trình chiếu. Theo Mila kể lại thì hai ông bà đã chết lặng về sự vụ của con mình.

Không phải lúc nào Mila Kunis cũng “rặt” chất Mỹ. Sinh ra và lớn lên ở Ukarine nên mãi đến năm 7 tuổi Mila mới hợp khẩu vị với đồ ăn Mỹ. Lần đầu thưởng thức ly Coca-Cola ở phi trường Moscow cô thấy vị nó thật kinh khủng, bởi trước đó cô chưa hề uống một loại nước có ga nào. Cô không hiểu vì sao hồi ấy cô chỉ thuần dùng nước trái cây vắt và nước lọc. Tất nhiên, mọi sự đã thay đổi, bây giờ Kunis lại khoái dòng Coca ăn kiêng. Còn về thể thao, cô mê bóng rổ, bóng chày, nhưng lại ghét xem golf và bóng đá.

Võ sĩ tài tử Chuck Norris đã dạy cho Mila vài chiêu thực chiến. 14 tuổi, Kunis có vai khách mời trong bộ phim tội phạm hành động Walker, Texas Ranger. Vào giờ nghỉ trưa, Chuck Norris, tay võ siêu hạng của Hollywood thời ấy đã truyền cho cô vài chiêu về quyền thuật. Nói nôm na đó là cách đánh đấm căn bản, từ kỹ năng ra đòn, tốc độ tấn công đến rút về thủ thế cũng như khôn ngoan che chắn vùng mặt khi động thủ. Điều làm Mila thấy tuyệt là cô không hề biết đó là “tay tổ” Chuck Norris, người từng 6 năm liên tiếp Vô địch giải Karate chuyên nghiệp hạng trung, và đã thực chiến với huyền thoại Lý Tiểu Long trong Mãnh long quá giang trên màn ảnh rộng.

Vẫn giữ một vài bí ẩn riêng tư. Mila tuyên thệ thề giữ bí mật về cảnh diễn yêu đương đồng tính nữ mà nhiều người đồn đại là “phim giả tình thực” với Natalie Portman trong bộ phim ba-lê The Black Swan (Thiên nga đen) dù chính cô nàng Portman đã úp mở xác nhận ít nhiều là có. Mila cũng thề sẽ không hé răng cho cánh báo giới biết cô lái loại xe nào vì sợ các nhà môi trường “ném đá”. Một chút tiết lộ về chiếc 4 bánh của Mila chỉ là thông tin cô vừa có một chiếc xe mới, nhưng lại cảm thấy áy náy vì đã không chọn loại xe lai thân thiện môi trường. Mila Kunis đã mê dòng xe này từ khi mới 16 mà giờ đây mới đủ sức để mua. Nó không phải là một chiếc Escalade, cũng chẳng phải Hummer hầm hố. Cô cứ để cho mọi người mò đoán, cho thêm phần... bí ẩn!