Miley Cyrus lần đầu biểu diễn bất ngờ sau khi chia tay Liam Hemsworth

Buổi biểu diễn tại MTV Video Music Awards (VMAs) 2019 là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Miley Cyrus kể từ khi có thông tin cặp sao đã ký thỏa thuận hậu hôn nhân. Theo trang Showbiz Cheat Sheet, màn trình diễn của Miley Cyrus đã gây bất ngờ cho người hâm mộ, vì trước đây cô từng nói sẽ không biểu diễn tại chương trình. Không ít khán giả trông đợi màn trình diễn khi có thông báo rằng Miley Cyrus sẽ biểu diễn tại VMAs.

Điều đó cũng có thể hiểu được bởi tại VMAs năm 2013, Miley Cyrus là tên tuổi gây xôn xao nhiều nhất khi xuất hiện với trang phục gây ‘nhức mắt’ từ thảm đỏ cho đến sân khấu. Giọng ca người Mỹ làm nóng khán phòng khi trình diễn ca khúc We Can’t Stop cùng điệu nhảy twerking gợi cảm, nổi loạn trong bộ cánh kiệm vải có in hình gấu Teddy. Kế tiếp, nam ca sĩ Robin Thicke xuất hiện và hòa giọng trong ca khúc Blurred Lines. Nhưng điều khiến dân tình choáng váng là Miley Cyrus nhanh chóng thay bộ bikini màu nude và thể hiện các động tác khoe thân phản cảm.

Năm nay, xuất hiện trong chiếc đầm ngắn hở lưng màu đen, Miley để buông mái tóc hoàn toàn đơn giản. Cô đứng một mình hát đầy xúc động trên sân khấu trắng đen cùng dàn nhạc giao hưởng. Camera bắt kịp khoảnh khắc bố mẹ của cô cổ vũ con gái nồng nhiệt từ phía dưới khán đài. Trang Entertainment Tonight còn tiết lộ ngay trước khi lên sân khấu, các máy quay lia được cảnh Miley Cyrus ở hậu trường với Kaitlynn Carter, người mà cô bị bắt gặp hôn tình tứ ở Ý sau khi chia tay Liam Hemsworth.

Slide Away của Miley Cyrus phát hành trùng khớp với thời gian Taylor Swift cho ra mắt Lover - sản phẩm được cô nàng You Need To Calm Down thông báo từ khá lâu. Slide Away mang về hơn 2 triệu lượt xem cùng 128 ngàn lượt thích, nhưng số lượng chỉ bằng một nửa Lover.