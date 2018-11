Minh Hằng thất bại trước rapper Malaysia tại MTV EMA Award 2018

Theo Straits Times ngày 5.11, nghệ sĩ gạo cội Joe Flizzow của Malaysia đã vượt qua những ngôi sao Đông Nam Á như Afgan (Indonesia), IV of Spades (Philippines), Minh Hằng (Việt Nam), The Sam Willows (Singapore), Slot Machine và Twopee Southside (Thái Lan) để giành giải thưởng này. Đây cũng là lần đầu tiên Malaysia nhận được danh hiệu kể từ khi Best Southeast Aisa Act khởi động năm 2013.

Trong bài phát biểu, nam rapper đã 20 năm trong nghề gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã bầu chọn cho mình. "Tôi cho rằng mặc dù chúng ta có số lượng ít, nhưng khi chúng ta đoạn kết lại, chúng ta có thể đạt được nhiều điều", Joe Flizzow bày tỏ.

Ảnh: BTC Minh Hằng từng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi tranh tài tại MTV EMA 2018. Khả năng hát live chưa tốt của nữ ca sĩ cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô nhận nhiều phản đối từ công chúng

Trong khi đó, Camila Cabello áp đảo giải thưởng tại MTV EMAs 2018 với giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất, MV xuất sắc nhất (dành cho Havava), Ca khúc xuất sắc nhất, Nghệ sĩ toàn cầu. Nicki Minaj chiếm hai hạng mục là Giọng ca Hip hop xuất sắc nhất và Ăn mặc phong cách nhất. Nhóm nhạc BTS giành duy nhất giải thưởng Cộng đồng fan lớn nhất thế giới. MC dẫn dắt sự kiện năm nay là diễn viên kiêm ca sĩ Hailee Steinfeld.