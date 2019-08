Mình không thích thì mình… tẩy chay thôi ?!

Chuyện tương tự cũng xảy ra với nữ diễn viên Lưu Đê Ly và bộ phim truyền hình Chạy trốn thanh xuân chiếu trên sóng VTV3 khi mạng xã hội rần rần kêu gọi tẩy chay vì nữ chính bị tố “có đời tư không sạch, cướp chồng người, lại phát ngôn không hối hận về những gì đã làm”, dẫn đến việc phim này không thể tạo được hiệu ứng về khán giả như mong đợi.

Phượng Khấu - một dự án phim cung đấu, lịch sử Việt cũng đang đứng trước nguy cơ bị tẩy chay khi diễn viên trong phim là Diễm My 9X “vạ miệng” lên tiếng “đá đểu” diễn viên Trương Thế Vinh khi anh đòi một thương hiệu thời trang trả tiền do lấy hình ảnh anh quảng bá. Trang cá nhân của Diễm My 9X dù đã lên tiếng xin lỗi vì không cố ý nhưng trang Facebook phim Phượng Khấu vẫn ngập tràn những bình luận đòi tẩy chay phim nếu không đổi diễn viên Diễm My 9X, khiến đoàn phim bỗng dưng bị lôi kéo vào ồn ào này.