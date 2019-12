Minh tinh Charlize Theron kể lại khoảnh khắc mẹ giết chết cha

Ngôi sao gốc Nam Phi cho biết, cô không thể quên đêm mà mẹ cô (bà Gerda) giết chết người cha say xỉn của mình. Tuy nhiên, minh tinh này cho biết mẹ cô chống trả chồng để bảo vệ tính mạng của bà và con gái. Theo lời kể của sao phim Điệp viên báo thù, vào một đêm tháng 6.1991, cha cô về nhà trong tình trạng say xỉn và cầm theo súng để đe dọa hai mẹ con nữ nghệ sĩ, lúc ấy, cô mới 15 tuổi.

“Cha tôi say đến nỗi ông không nhận thức được rằng bản thân không nên đi vào nhà với một khẩu súng. Mẹ tôi cùng tôi lúc này đang trong phòng ngủ, dựa người vào cánh cửa để ngăn không cho ông ấy vào. Cả hai chúng tôi đã rất cố gắng để tránh ông ấy. Thế rồi, cha tôi lùi ra sau, bắn 3 phát đạn qua cửa. Như một phép thần kỳ, tôi không bị trúng đạn”, People hôm 16.12 (giờ địa phương) trích lời nữ diễn viên đình đám nhớ lại. Để bảo vệ con gái khỏi người chồng đang không tỉnh táo và có hành động điên rồ, bà Gerda quyết định chống trả. Kết quả, cha của Charlize Theron bị giết. Theo lời kể của minh tinh kỳ cựu, vì đây là hành động tự vệ chính đáng nên đã không có cáo buộc nào chống lại mẹ cô.

Minh tinh 44 tuổi và mẹ cô đã chịu đựng suốt nhiều năm vì người cha nghiện ngập, bạo lực ẢNH: GETTY

Charlize Theron thừa nhận khoảnh khắc đầy bi kịch ấy đã tác động rất lớn đến cô. Cô đã chia sẻ câu chuyện với nhiều người nhằm nhấn mạnh hậu quả của bạo lực gia đình cũng như khuyến khích mọi người đấu tranh để đẩy lùi tình trạng này. Nữ nghệ sĩ cho biết không chỉ có cô, nhiều người đã phải lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. “Tôi không xấu hổ khi nhắc đến chuyện ấy, cũng bởi điều đó, chúng ta nhận ra mình không đơn độc trong bất cứ chuyện gì”, nữ diễn viên bộc bạch đồng thời cho biết chẳng mấy dễ dàng khi phải sống chung với một người cha bợm rượu.

Chủ nhân tượng vàng Oscar mô tả cha cô là một người đàn ông ốm yếu và “nghiện rượu trong suốt cuộc đời của ông ấy”. “Tôi chỉ nhớ về cha mình với hình ảnh của một người đàn ông nghiện rượu nặng. Đó là trường hợp vô vọng. Gia đình chúng tôi mắc kẹt trong những trận say xỉn của ông và nhiều khi không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra với khi sống cùng một kẻ nghiện rượu. Bạn phải gánh chịu điều đó và mang theo nói suốt cuộc đời chứ không phải việc say xỉn chỉ diễn ra trong vòng một tối”, nữ diễn viên nói thêm. Charlize Theron tiếp tục trải lòng: “Tôi nghĩ gia đình của mình là một gia đình cực kỳ bất ổn. Và bằng một cách nào đó khiến chúng tôi sợ hãi”. Tuy ám ảnh quá khứ về người cha nghiện rượu, nghệ sĩ kỳ cựu này vẫn ước rằng những gì diễn ra trong đêm mẹ giết cha sẽ không bao giờ xảy đến.

Nếu được quay lại, Charlize Theron vẫn mong bi kịch gia đình nói trên sẽ không bao giờ xảy ra ẢNH: SHUTTERSTOCK

Mẹ là người giết cha song Charlize Theron không vì thế mà oán trách bà bởi đó là hành động bảo vệ cho tính mạng của cô. Mỗi khi trả lời trước truyền thông, nữ diễn viên luôn thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đối với mẹ. Tiêu biểu như trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 10.2018, minh tinh 44 tuổi đã dành những lời tốt đẹp nhất để nói về bà Gerda: “Tôi thật may mắn khi có một người mẹ tuyệt vời, người thực sự khiến tôi dũng cảm và luôn nhắc tôi phải dũng cảm. Tôi không biết mình sẽ là ai nếu không có được điều đó”.

Charlize Theron sinh năm 1975, cô được biết đến là một nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng của màn ảnh Hollywood. Minh tinh 44 tuổi gia nhập làng giải trí từ khi lên 16 với tư cách là người mẫu, diễn viên múa trước khi bén duyên điện ảnh vào năm 1995. Trong hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp diễn xuất, Charlize Theron sở hữu hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: Children of the Corn III, The Devil's Advocate, Monster, North country, Bạch Tuyết và gã thợ săn, Điệp viên báo thù, Fast & Furious 8… Nữ nghệ sĩ cũng sở hữu nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá trong đó có tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giải Quả cầu vàng, giải Gấu bạc... cùng nhiều đề cử quan trọng. Năm 2016, tạp chí Time xếp Charlize Therontrong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Tính đến năm 2019, cô là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.