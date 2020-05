Minh tinh Đài Loan lo sợ bị giết

Thông qua bài viết mới trên Facebook cá nhân, Hà Như Vân bày tỏ sự lo lắng, hoang mang vì tính mạng bản thân đang bị đe dọa. “Đây là tuyên bố không có ý định tự tử của tôi: Tôi có cha mẹ, chị em gái và hai con nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, nếu tôi bị tấn công thậm chí gặp nguy hiểm đến tính mạng thì đó không phải là hành động có chủ đích của tôi”, sao nữ 51 tuổi viết trên trang cá nhân. Dòng trạng thái của bà mẹ hai con nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo dân mạng cũng như truyền thông. Người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sự an nguy của nữ nghệ sĩ, nhiều ý kiến đoán rằng chắc hẳn cô đã bị đe dọa hay tấn công nên mới quyết định đưa ra tuyên bố này.

Trả lời Apple Daily, đại diện của Hà Như Vân cho biết nữ diễn viên này đang gặp rắc rối trong vụ ly hôn với chồng. “Tôi đã sốc khi thấy bài viết của Vân Như vào sáng nay nhưng cô ấy trấn an tôi và yêu cầu tôi hãy ngừng lo lắng”, người này phản hồi trang tin. Phía nữ diễn viên sinh năm 1969 cho biết gia đình nhà chồng cô đã mời tổng cộng 7 luật sư tham gia vào cuộc chiến pháp lý với sao nữ họ Hà. Thậm chí, cả luật sư của mẹ chồng cô cũng xuất hiện. Sự việc căng thẳng khiến người thân của mỹ nhân xứ Đài phải cầm cố nhà (chưa xác định được thời điểm thế chấp) vì lo minh tinh 51 tuổi không có đủ tiền lo liệu trong khi vụ kiện không rõ lúc nào mới đi đến hồi kết. Hiện bà mẹ hai con vừa phải đóng phim mới, vừa phải giải quyết chuyện gia đình

Cuộc hôn nhân giữa cô và chồng đại gia bắt đầu rạn nứt vào năm 2019. Thời điểm này, Hà Như Vân từng úp mở lý do ly dị là vì chồng năm lần bảy lượt ngoại tình. Trong khi đó, Vương Mẫn Kỳ tiết lộ gia đình tan vỡ là do mỹ nhân xứ Đài không được lòng nhà chồng lại chẳng đoái hoài đến con cái. Phản pháo lại Vương Mẫn Kỳ, nữ diễn viên cho hay chồng cô tự ý đưa hai con đi du học Singapore nhằm cắt đứt chúng với mẹ. Đến nay, vụ ly hôn của cặp đôi chưa đi đến hồi kết do tranh chấp quyền nuôi con cũng như phân chia tài sản.