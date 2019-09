Minh tinh Demi Moore chụp ảnh khỏa thân ở tuổi 57

Trên trang bìa của ấn phẩm sắp ra mắt được Harper's Bazaar đăng tải, minh tinh phim Vũ điệu thoát y khoe đường cong cơ thể quyến rũ ở tuổi U.60 bên cạnh hồ bơi tại biệt thự Getty ở Malibu, bang California (Mỹ). Nữ diễn viên nổi bật với chiếc mũ rộng vành khổng lồ và chuỗi vòng kim cương đeo trên tay, người đẹp mỉm cười và khéo léo tạo dáng nhằm che đi những phần cơ thể nhạy cảm. Diện mạo của Demi Moore nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhờ hình thể thon gọn, quyến rũ dù cô đã ngoài 50.

Minh tinh người Mỹ khoe thân hình nuột nà ở tuổi 56 ẢNH: HARPER'S BAZAAR

Bức ảnh trên xuất hiện với phần nội dung bài viết được hé lộ tựa đề ngay trang bìa tạp chí: “Demi Moore phơi bày tất cả: tình yêu, sự mất mát và vượt qua nghiện ngập”, gần với nội dung mà cuốn hồi ký Inside Out được nữ diễn viên phim Ghost dự kiến phát hành vào cuối tháng 9 này. Trong tác phẩm sắp được ra mắt, minh tinh 56 tuổi tái hiện lại cuộc đời lắm thăng trầm của mình: từ một đứa trẻ bị bố bỏ rơi khi mới ba tháng, phải sống cùng mẹ và cha dượng đến hành trình bước chân vào kinh đô điện ảnh và trở thành ngôi sao được hàng triệu người săn đón. Cũng trong Inside Out, Demi Moore hé mở cho người đọc nhiều tình tiết chưa từng được biết đến như: thăng trầm trong sự nghiệp, ba cuộc hôn nhân đổ vỡ, sảy thai, dùng chất kích thích… “Việc để công chúng thấy cách tôi nhìn bản thân rất thú vị. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy rất dễ bị tổn thương bởi không có lá chắn nào cho nhân vật”, nữ diễn viên chia sẻ với tờ The New York Times.

Hình ảnh của Demi Moore trên bìa tạp chí Harper's Bazaar cũng đánh dấu lần đầu tiên minh tinh Hollywood chụp ảnh khỏa thân sau 28 năm. Lần gần đây nhất công chúng thấy mỹ nhân phim Nữ chiến binh quả cảm xuất hiện với vẻ ngoài tương tự là vào năm 1991, khi cô lên trang bìa tạp chí Vanity Fair lúc đang mang thai con thứ hai. Năm 1992, cũng trên tạp chí này, nữ diễn viên xinh đựp xuất hiện với lớp “trang phục” được phủ lên người bằng nghệ thuật Body painting.

Demi Moore trên bìa tạp chí Vanity Fair với phần cơ thể trần được vẽ quần áo lên trên ẢNH: VANITY FAIR

Demi Moore không còn là cái tên xa lạ trên màn ảnh Hollywood - nơi cô từng được xem là một trong những diễn viên đắt giá nhất. Minh tinh 56 tuổi từng nổi danh với các bộ phim đình đám như: Ghost, Striptease (Vũ điệu thoát y), A Few Good Men (Chỉ vài người tốt), Indecent Proposal (Lời đề nghị khiếm nhã), Disclosure, The Hunchback of Notre Dame… Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thăng hoa, Demi Moore từng được nhiều tạp chí vinh danh trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất thế giới. Cô đã trải qua ba lần đổ vỡ hôn nhân với nhạc sĩ Freddy Moore, tài tử Bruce Willis và nam diễn viên Ashton Kutcher.