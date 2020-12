Minh tinh Gal Gadot: Wonder Woman dễ tổn thương, không hoàn hảo

Dù đối mặt nhiều thử thách, Gal Gadot luôn cảm thấy yên tâm trong quá trình làm việc với nữ đạo diễn Patty Jenkins. “Tôi rất may mắn khi làm việc với một cộng sự tuyệt vời như Patty Jenkins - người có tầm nhìn rõ ràng, khác biệt về Wonder Woman và hiểu nhân vật này là ai”, người đẹp nói.

Nữ diễn viên Gal Gadot và đạo diễn Patty Jenkins trao đổi trên trường quay Wonder Woman 1984

Đạo diễn Patty Jenkins tiết lộ thêm, điều làm nên sức hấp dẫn của Wonder Woman là nữ chiến binh luôn cố gắng chiến đấu cho công lý. Đây cũng chính là tinh thần của phần đầu năm 2017 mà nhà làm phim không muốn thay đổi. Cô yêu mến vẻ chân phương của Wonder Woman, bởi điều đó không giống với bất kỳ siêu anh hùng nào khác trên màn ảnh. “Điều tôi thấy thú vị là cô ấy và Superman là những siêu anh hùng rất giản dị”, Patty Jenkins nói. Trong bộ phim sắp trình làng, nét đời thường của Wonder Woman một lần nữa hiện lên sâu sắc qua tình cảm cô ấy dành cho người tình Steve Trevor (tài tử Chris Pine đóng).