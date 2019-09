Minh tinh hàng đầu Singapore mong muốn tới Việt Nam

Tuy trẻ trung xinh đẹp là vậy nhưng trong Ông trùm tài chính, Trịnh Huệ Ngọc lại vào vai mẹ của Romeo Tan (nam diễn viên 34 tuổi). Để hoàn thành tròn vai diễn, cô đã yêu cầu hóa trang già hơn.

Trịnh Huệ Ngọc sinh năm 1968, tham gia nghệ thuật từ năm 16 tuổi trong lĩnh vực thời trang. Năm 1988, Trịnh Huệ Ngọc thắng giải tìm kiếm tài năng và trở thành một trong những diễn viên chủ lực của Mediacorp. Trong giai đoạn từ năm 1994 - 2001, cô luôn có tên trong danh sách bầu chọn Diễn viên được yêu thích nhất tại Singapore với biệt danh Người phụ nữ đa diện. Tháng 4.2017, sau 21 năm từ giải thưởng Mediacorp Star Awards đầu tiên, cô lại giành tượng vàng cho nhân vật nữ y tác trong phim You Can Be An Angel 2.